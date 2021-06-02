Verstappen, Hamilton'ın "daha komple" bir sürücü olduğunu düşünmüyor

Verstappen, Monako'da gerçekleştirilen yarıştan sonra şampiyona liderliğini eline geçirmeyi başarmıştı ve Bakü'ye Lewis Hamilton'ın dört puan önünde geliyor.

Zorlu geçen iki yarıştan sonra Monako'da tekrar kazanmayı başaran Verstappen, Bakü'ye olumlu bir ivmeyle gidiyor. Fakat Hollandalı pilot, Hamilton kadar deneyimli değil ve daha önce hiç şampiyonluk savaşı vermedi.

Haliyle kimilerine göre deneyimi, Hamilton'ı daha eksiz yapıyor ve Verstappen'in önüne geçiriyor.

Hamilton'ın deneyimi sayesinde daha komple bir sürücü olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Verstappen, bu konu hakkında Sky İtalya'ya şöyle dedi: "Aynı fikirde değilim ama bu benim düşüncem."

"Evet, daha fazla deneyimi var. Fakat bu, onun daha komple olduğu anlamına gelmiyor. Bu, benim düşüncem ve başkasının benimle aynı fikirde olmasına gerek yok."

Hamilton'ı kıskanıp kıskanmadığı sorusuna Verstappen, "Hayır ve ben kimseyi kıskanmıyorum. Kim olduğumla oldukça mutluyum. Formula 1'de olduğum için ve yaşadığım hayata sahip olduğum için şanslıyım. Özendiğim biri yok ve kimseyi de kıskanmıyorum. Sahip olduğum hayattan memnunum." cevabını verdi.

Verstappen, 2021 yılıyla ilgili de şöyle dedi: "Umarım 2021'i iyi bir yıl olarak hatırlayabiliriz. Açıkçası herkesin önünde finiş görmeyi umuyorum fakat bunu hayla eden tek kişi ben değilim. Anı yaşamak gerekiyor. Hızlı olmam gerektiğini biliyorum ve sezon boyunca çok çalışmam gerekeceği de orda. Pek çok insanın zaten 2022 için çalıştığını biliyoruz fakat bu yıl iyi bir fırsatımız var ve bunu elde etmek için her şeyimizi vermek zorunda kalacağız."

Verstappen, 2015 yılına göre 10 kilo aldığını söyledi ve ekledi: "Geçen yıla göre yine kilo aldım. Fakat genellikle araçta bununla ilgili herhangi bir sorunum yok. Tüm ekipmanlarla beraber 78 kiloyum."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images