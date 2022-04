F1 pilotları, sprint formatında daha fazla değişiklik istiyor

Geçtiğimiz sezon Silverstone, Monza ve Interlagos'ta Formula 1 tarihinin ilk sprint yarışlarının düzenlenmesinin ardından, F1 yönetimi bu sene de aynı şekilde 3 sprint yarışı düzenlemeye karar verdi. Bu hafta sonu Imola'da sezonun ilk sprint yarışı gerçekleşecek, diğer iki yarış ise Red Bull Ring ve Interlagos'ta düzenlenecek.

Sezon öncesi sprint yarışı formatında bazı ufak değişiklikler yapıldı -geçtiğimiz sezon kullanılan "sprint sıralamaları" isminden "sıralama" ibaresinin kaldırılması, sprint yarışı galibine "pole pozisyonu sahibi" unvanı verilmemesi ve ilk üç yerine ilk sekize puan verilmesi gibi.

Yapılan değşikliklere rağmen, sprint yarışının sonucu ana yarışın gridini belirlediğinden, pilotların geçiş yapma riski almayacağına yönelik eleştiriler sürüyor.

Autosport, F1 yönetiminin sprint yarışını gelecek sezon için bağımsız bir yarışa dönüştürmeyi düşündüğünü öğrendi.

Plana göre Cuma günü yapılacak sıralama turları hem sprint yarışının, hem de ana yarışın gridini belirleyecek ve sprint yarışı pilotlara yalnızca ekstra puan imkanı sağlayacak.

Charles Leclerc bu fikre karşı değil. Şampiyona lideri, "Bu gerçekleştirilebilecek bir şey."

"Bağımsız bir yarış düzenlenmesi, bir hata yapmanız durumunda, Pazar günü için büyük kayıplar yaşamadan biraz daha risk almamıza yardımcı olacak."

"Cumartesi gününe de heyecan katabilir. Bu aslında iyi bir fikir." dedi.

Valtteri Bottas, Mercedes, 1st position, on the podium after the Sprint

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images