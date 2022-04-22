F1 pilotları, sprint formatında daha fazla değişiklik istiyor

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Geçtiğimiz sezon Silverstone, Monza ve Interlagos'ta Formula 1 tarihinin ilk sprint yarışlarının düzenlenmesinin ardından, F1 yönetimi bu sene de aynı şekilde 3 sprint yarışı düzenlemeye karar verdi. Bu hafta sonu Imola'da sezonun ilk sprint yarışı gerçekleşecek, diğer iki yarış ise Red Bull Ring ve Interlagos'ta düzenlenecek.

Sezon öncesi sprint yarışı formatında bazı ufak değişiklikler yapıldı -geçtiğimiz sezon kullanılan "sprint sıralamaları" isminden "sıralama" ibaresinin kaldırılması, sprint yarışı galibine "pole pozisyonu sahibi" unvanı verilmemesi ve ilk üç yerine ilk sekize puan verilmesi gibi.

Yapılan değşikliklere rağmen, sprint yarışının sonucu ana yarışın gridini belirlediğinden, pilotların geçiş yapma riski almayacağına yönelik eleştiriler sürüyor.

Autosport, F1 yönetiminin sprint yarışını gelecek sezon için bağımsız bir yarışa dönüştürmeyi düşündüğünü öğrendi.

Plana göre Cuma günü yapılacak sıralama turları hem sprint yarışının, hem de ana yarışın gridini belirleyecek ve sprint yarışı pilotlara yalnızca ekstra puan imkanı sağlayacak.

Charles Leclerc bu fikre karşı değil. Şampiyona lideri, "Bu gerçekleştirilebilecek bir şey."

"Bağımsız bir yarış düzenlenmesi, bir hata yapmanız durumunda, Pazar günü için büyük kayıplar yaşamadan biraz daha risk almamıza yardımcı olacak."

"Cumartesi gününe de heyecan katabilir. Bu aslında iyi bir fikir." dedi.

Valtteri Bottas, Mercedes, 1st position, on the podium after the Sprint Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

F1 motor sporları direktörü Ross Brawn, geçen yıl Monza'da, sprint yarışını bağımsız bir yarışa dönüştürme fikrinden söz etmişti.

Bu hafta sonu kariyerinin ilk sprint yarışına katılacak olan Haas sürücüsü Kevin Magnussen de Cuma günü belirlenen grid pozisyonlarının hem Cumartesi hem Pazar geçerli olması fikrini destekledi.

Magnussen, "Bence bu iyi bir öneri. Cuma günkü sıralama seansının hem Cumartesi hem de Pazar günü için gridi belirlemesi oldukça eğlenceli olabilir."

"Böylece hafta sonuna heyecanı arttıracak bir diğer nokta eklersiniz. Sprint yarışında tamamen bu amaçla gaza basabilirsiniz." dedi.

Danimarkalı pilot, mevcut formatın pilotları pistte pozisyon için savaşmak ve Pazar günü gridin gerisinden başlamalarına sebep olacak bir kaza yapma riskine girmek arasında seçim yaparken "zor bir duruma soktuğunu" da sözlerine ekledi.

Ancak Aston Martin pilotu Lance Stroll, risk ve ödül arasındaki mevcut dengenin faydalarını öne sürerek mevcut formatı korumayı tercih edeceğini söyledi.

Stroll, “Formatın bu halini seviyorum. Puanlar var, iyi bir risk/ödül dengesi var. Sprint yarışının ana fikrinin bu olduğunu düşündüm -günü taraftarlar için ilginç hale getirmek.

"Pazar günleri daha iyi pozisyon için savaşan pilotları görmek güzel."

“Önden başlıyorsanız, bundan pek hoşlanmayabilirsiniz, ama bu iş böyle. Bu değişikliği görmek istemezdim."

"Bence bir sprint olacaksa, Pazar günü pilotların üstündeki baskıyı arttıran bir sprint de olabilir." dedi.