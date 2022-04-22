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Formula 1 / Emilia Romagna GP Antrenman raporu

Emilia Romagna GP 1. antrenman: Yağmur altında Leclerc lider, Ferrari 1-2!

2022 Formula 1 sezonunun 4. yarışı olan Emilia Romagna Grand Prix'si öncesinde 1. antrenman seansını Ferrari pilotu Charles Leclerc ilk sırada tamamladı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Emilia Romagna GP 1. antrenman: Yağmur altında Leclerc lider, Ferrari 1-2!
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Efsanevi Imola pistinin ev sahipliği yaptığı Emilia Romagna Grand Prix'si için hava tahminleri yağmur vaat ediyordu ve beklendiği üzere ilk antrenman seansı yağmur altında gerçekleşti.

Yağmurun şiddeti çok fazla değildi. Bundan ötürü sürücülerin piste çıkmasının önünde büyük bir engel yoktu. Ancak sprint hafta sonu formatı kullanıldığından, sıralama turlarından önceki tek seans ıslak zeminde geçmiş oldu. Bu da takımların getirdiği güncellemeleri en iyi şekilde test etmelerini engelledi.

Seans içerisinde çeşitli olaylar yaşandı. Charles Leclerc üç ayrı spin attı fakat bu 3 spinde de bir yere çarpmadan yola devam edebildi. Ayrıca seansın bitiminden sonra Valtteri Bottas da bir spin attı ve aracının ön kanadını oldukça hafif bir şekilde bariyerlere dokundu. Fakat çakıl havuzuna gömüldüğü için aracını çıkaramadı.

Seans içerisinde Sebastian Vettel, Nicholas Latifi, Kevin Magnussen, Lance Stroll, Carlos Sainz, Lando Norris ve Esteban Ocon gibi isimler de pistin çeşitli bölümlerinde pist dışına çıktılar.

Nicholas Latifi, Williams FW44, leaves the circuit

Nicholas Latifi, Williams FW44, leaves the circuit

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Islak zeminde sürücüler, ilk başta mavi logolu yağmur lastiğini kullandılar. Dereceler atılan her turun ardından gelişti. 

Bir noktada Charles Leclerc peş peşe hızlı turlar atarak liderliği eline geçirdi. Fakat Red Bull pilotu Sergio Perez'den 1:35.476 geldi ve bu tur, uzun süre zirvede kaldı.

Son yarım saate girilirken sürücüler yeşil logolu geçiş lastiğine geçtiler ve Carlos Sainz 1:33.716 ile, Perez'in derecesini geçen ilk isim oldu. Daha sonra bu dereceyi 1:32.606'ya çekti.

Saniyeler sonra Leclerc'ten 1:32.512 geldi ve ilk sırayı Sainz'dan aldı. İki Ferrari sürücüsü arasındaki düello, ilerleyen turlarda devam etti.

Leclerc en iyi turla gelirken hata yaparken, Sainz 1:30.803 yaparak ilk sırayı takım arkadaşından aldı. İspanyol pilot daha sonra 1:30.279 yaparak en iyi dereceyi biraz da geliştirdi.

Leclerc, son 9 dakikaya girerken 1:30'un altına inen ilk isim oldu ve 1:29.402 ile liderliği eline geçirdi.

Bitime beş dakika kala Lando Norris spin atarak çakıl havuzuna girdi ve bunun üzerine kırmızı bayrak çıktı. Norris, aracını çakıl havuzundan çıkarıp garaja döndü fakat kırmızı bayrak süreci devam etti.

Lando Norris, McLaren MCL36

Lando Norris, McLaren MCL36

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Kalan bölümde Leclerc'in en hızlı turunu geçebilen bir isim çıkmadı. Böylelikle Seansın en hızlı ismi Leclerc oldu.

Ferrari'nin çok hızlı göründüğü seansta Leclerc'in en yakın takipçisi, yeni bir güç ünitesine geçen Carlos Sainz'dı. İspanyol pilot, Leclerc'le peş peşe hızlı turlar attı ancak rakibini geçmeyi başaramadı. Sonuç olarak seansı ikinci bitirdi.

Ferrari böylelikle hafta sonuna 1-2 yaparak başlamış oldu.

Ferrari pilotlarının en yakın takipçisi, iki kez trafiğe takılan Max Verstappen oldu. Hollandalı pilotun turu, Leclerc'ten 1.465 saniye kadar yavaştı.

Haas pilotları ıslak zeminde iyi göründüler. Kevin Magnussen, lider Leclerc'in 3 saniye gerisinde dördüncü en iyi zamanı yaparken, Mick Schumacher de 3.5 saniye geride beşinci oldu.

Perez, geçiş lastiklerine geçtikten sonra derecesini geliştirmekte zorlandı ve 3.6 saniye geride altıncı oldu.

Bu hafta sonu yeni bir tabana sahip olan Alpine'de Fernando Alonso 3.7 saniye geride yedinci, Aston Martin ile ıslak zeminde iyi görünen Sebastian Vettel sekizinci, AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda dokuzuncu ve dalgalanma yaşamaya devam eden George Russell 10. oldu. Russell'ın turu Leclerc'ten 4.8 saniye daha yavaştı.

George Russell, Mercedes W13

George Russell, Mercedes W13

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Bottas ıslak zeminde ilk ona giremediği gibi, seansın bitiminde bir de spin attı. Sonuç olarak da 11. oldu.

AlphaTauri pilotu Pierre Gasly 12. olurken, Alpine ile yol tutuş yakalamakta zorlanan Esteban Ocon 13. sırada yer aldı.

McLaren pilotları ıslak zeminde pek rahat görünmedi. Norris birden fazla kez pist dışına çıktığı seansta 6 saniye geride kaldı ve 14. oldu. Daniel Ricciardo da kendisini 0.1 saniye geride 15. sıradan takip etti.

Aston Martin'in diğer pilotu Lance Stroll 16. olurken, Alex Albon 17., en hızlı turunu mavi logolu yağmur lastiğiyle atan Lewis Hamilton 18. ve çaylak Guanyu Zhou 19. oldu. Son sırada ise 10 saniye geride kalan Nicholas Latifi yer aldı.

Sıralama turları TSi 18:00'de gerçekleştirilecek.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 24 1'29.402  
2 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 25 1'30.279 0.877
3 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull 21 1'30.867 1.465
4 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 23 1'32.439 3.037
5 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 23 1'32.988 3.586
6 Mexico Sergio Perez Red Bull Red Bull 17 1'33.012 3.610
7 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 13 1'33.160 3.758
8 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 22 1'33.365 3.963
9 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull 18 1'33.611 4.209
10 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 21 1'34.262 4.860
11 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 19 1'34.615 5.213
12 France Pierre Gasly AlphaTauri Red Bull 19 1'35.104 5.702
13 France Esteban Ocon Alpine Renault 14 1'35.420 6.018
14 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 12 1'35.502 6.100
15 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 15 1'35.625 6.223
16 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 23 1'36.033 6.631
17 Thailand Alexander Albon Williams Mercedes 17 1'36.461 7.059
18 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 17 1'36.464 7.062
19 China Guan Yu Zhou Alfa Romeo Ferrari 22 1'37.450 8.048
20 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 15 1'39.698 10.296
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Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Fotoğraf: Motorsport Images

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