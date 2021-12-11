F1 pilotları, Covid-19 aşı kampanyası için bir araya geldiler

F1 bu sene her ne kadar koronavirüs pandemisinin tüm dünyayı etkileyen durumundan neredeyse kazasız bir şekilde kurtulmayı başarsa da, son dönemde ortaya çıkan Omicron varyantı nedeniyle artan endişelere kayıtsız kalmıyor.

Abu Dhabi'deki sezon finali öncesinde kısa bir video yayınlandı ve bu videoda pilotlar, İngilizce ya da kendi dillerinde insanları aşılanmaya yönlendirecek mesajlar verdiler.

Şampiyon Hamilton, "Sevdiğimiz şeyler için yolumuzu yeniden bulmaya başladık ancak Covid aramızdan ayrılmış değil." dedi.

Şampiyona lideri Verstappen, "Lütfen, üzerinize düşeni yapın." dedi.

Bu sene farklı konularda kampanyalar düzenleyen Sebastian Vettel, "Aşılanın. Bu yapılacak mantıklı şey." dedi.

Şampiyon isimlerden bir diğeri olan Fernando Alonso ise, "Bu konuda birlik olmalıyız. Hepimiz aynı gemide olmalıyız." dedi.

"Rolünü oyna, Aşını ol" mesajıyla biten videoda görevi sona erecek olan FIA Başkanı Jean Todt ve F1 CEO'su Stefano Domenicali'nin de mesajları bulunuyor.

Domenicali, "Bu salgındaki çıkış yolumuz aşılar ve güçlendiriciler. Herkesi güvende tutmamız ve birlikte ilerlememiz gerekiyor."

"Ben kendi aşımı oldum ve güçlendiricimi aldım. Herkesten aynısını yapmasını istiyorum. Formula 1 ilerliyor ve herkesin üzerine düşeni yapmasını istiyoruz." dedi.

F1'in aşılama konusunda böyle bir kampanya düzenleyen ilk büyük sportif organizasyon olduğu düşünülüyor.

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, içerisinde bulunduğu hükümetin bu kış güçlendirici programı arttırmayı hedeflediği dönemde F1'in böyle bir kampanya düzenlemesini memnuniyetle karşıladı.

Javid, "Yeni varyanta ve virüse karşı en iyi savunma güçlendirici takviyeler. Bu konuda hazırlıklı olmak için güçlendirici programını destekliyoruz."

"F1 pilotlarının üzerlerine düşeni yapıp, diğer insanları virüs bu kış ilerlerken ihtiyaç duydukları hayati korumayı sağlamak için aşılarını tamamlamaya teşvik etmeleri harika bir şey."

"21 milyondan fazla insan aşısını oldu. Aşı olmaya uygun diğer insanları gelip, kollarını sıvamaya ve en kısa sürede korunmaya çağırıyorum." dedi.