Ferrari pilotları, cumartesi günü daha hızlı olmalarını umuyor

Ferrari pilotları, cuma günü gerçekleştirilen antrenman seansında özellikle tek tur temposu olarak geride kaldılar.

Günün ardından konuşan Ferrari pilotu Charles Leclerc şöyle dedi: "Yeni pist düzenini oldukça beğendim ve sürmesi son derece keyifli görünüyor."

"Değişiklikler, öndeki araçları takip etmeyi kolaylaştırıyor, bu yüzden olumlu bir güncelleme olduğunu söyleyebilirim."

"Pistin gelişimi gün boyunca oldukça büyüktü ancak bu daha çok sıcaklığa bağlı olan bir şey çünkü burada akşamları çok daha soğuk bir hava oluyor. Bu, yol tutuş yakalamamıza yardımcı oluyor."

"Lastik aşınması oldukça yüksek ancak aracımızın şu ana kadar bu piste olumlu tepki gösterdiğini düşünüyorum."

"Hız açısından bakarsak, yarış temposunda gayet iyiydik. Fakat sıralama turlarına hazırlanmak adına hâlâ yapacak işlerimiz var."

"En yakın rakiplerimize kıyasla biraz geride kalıyoruz ve umarım yarın her şeyi bir araya getirebiliriz." dedi.

Carlos Sainz ise yeni asfalt ve pist düzeniyle Abu Dhabi'de sürüş yapmakta çok zorlandığını söylüyor.

"Yeni pist düzeni ve yeni asfaltıyla zorlu bir gün olduğunu söyleyebilirim ve bu, onu geçmişte burada sürüş yaptığımız diğer yıllardan çok farklı kılıyor."

"Oldukça zorlu bir cuma günü oldu, ilk seanstan itibaren araç içerisinde kendimi evimde gibi hissetmiyordum ve bütün gün denge sorunları yaşadım. Bu oldukça sıra dışı bir durum çünkü hemen hemen her hafta sonu doğru şekilde başlarız ve bugün, Cumartesi gününe girerken yapacak çok fazla işimiz olduğunu düşünüyorum."

"Şimdi mühendislerle görüşüp aracı nerede geliştirebileceğimizi göreceğiz. Yarın için araçta daha fazla performans bulabilmeyi umuyoruz." dedi.

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images