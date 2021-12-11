Norris: "Ferrari yine bize kıyasla daha hızlı görünüyor"

McLaren için Abu Dhabi'deki ilk gün pek de keyifli geçmedi ve her iki pilot da orta grubun önünden uzakta kaldı.

Günün ardından konuşan Lando Norris, antrenmanları şöyle yorumladı: "Pist değişti, daha ilginç ve çok daha hızlı hale geldi. Şimdi pist düzeni açıkça daha doğal çünkü öncesinde sürekli bir hızlanma ve yavaşlama durumu vardı. Oysa şimdi bu durum daha az."

"Bu iyi bir şey ve geçişlerin artık daha kolay olması umuluyor. Ancak bu sadece Pazar günü netleşecek bir şey."

"Görünüşe bakılırsa Ferrari, önceki birkaç yarışta olduğu gibi bizden daha hızlı. Biraz geride kaldığımızı görebiliyoruz."

"Fakat bugünkü antrenmandan sonra aracın ayarlarında gerekli değişiklikleri yapmayı planlıyoruz ve Cumartesi günü en azından farkı azaltmaya çalışacağız. Bunun dışında bence iyi bir gündü. Sanırım çok şey öğrendik."

"Belki o kadar hızlı değildik ama araçta nispeten iyi hissettim, bu yüzden yarın işlerin biraz daha iyi olmasını ve biraz daha hız bulabilmemizi umuyorum."

"Bence olumlu bir gündü. Ayrıca yeni pistte sürüş yapmak güzel bir şey, hem pist düzeninde hem de lastiklerin davranışlarında epeyce farklılıklar var."

"Çocuklar şimdi lastikler ve ayarlar da dahil olmak üzere her şeyi en iyi hale getirip, sıralama turlarında en iyi seviyemizde olabilmek adına ellerinden geleni yapacaklar."

Daniel Ricciardo ise yeni pist düzenini beğendiğini ve kendileri için çok da kötü bir gün olmadığını söyledi.

Ricciardo şöyle konuştu: "Bugün eğlenceli bir gündü. Yeni pist düzenini denedik ve öğrenmem gereken bazı yeni virajlar vardı, bunlar da gerçekten hoşuma gitti."

"Bence artık bu pistte sürüş yapmak çok daha eğlenceli. Pistin o kadar da geniş olmadığı oldukça hızlı 9. virajı seviyorum. Şimdi onu dönmek cesaret istiyor ve bu iyi bir şey!"

"Beşinci viraj biraz zor ama pistin orijinal düzeninde olan şikana da kolay diyemeyiz. Yine de sorun yok."

"Değişiklikler, otelin altındaki bölümü de etkiledi ve ben de yeni halini daha çok beğendim."

"Geçiş yapmak daha kolay olacak mı, bilmiyorum. Büyük olasılıkla, geçişle ilgili durum aynı kalacak."

"Performansımıza gelirsek, seansta biraz ilerleme kaydettik ama hâlâ daha fazlasını bulmaya ihtiyacımız var."

"Genel olarak pozitif bir gün olduğunu düşünüyorum ve cumartesi günü bunu koruyarak, bazı ilerlemeler kaydedebileceğimizi düşünüyorum."

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images