F1, Mugello'dan sonra Portimao ve Hockenheim yarışlarını yapmayı düşünüyor

Motorsport.com'un edindiği bilgilere göre Liberty Media, halen yarışa ev sahipliği yapmalarıyla ilgili şüpheler bulunan ülkelerdeki durumun değişmemesi halinde yürürlüğe girecek olan bir B planı hazırlıyor. Bu plana göre takvimin büyük çoğunluğu Avrupa yarışlarını içerek ve toplamda 16/17 yarış olacak.

Formula 1, 2020 sezonun ilk sekiz yarışını zaten onayladı ve sezon 5 Temmuz'da Avusturya'da başlayacak ve 6 Eylül'deki Monza yarışı da dahil olmak üzere kısa süre içerisinde sekiz yapılacak.

Sonrasında sezonun 13 Eylül'de Mugello'da devam edeceği artık neredeyse kesin gibi. Ancak edinilen bilgilere göre sezon Mugello'dan sonra dahi Avrupa'da devam edebilir.

Sochi'ye ek olarak Amerika kıtasındaki Austin, Meksika ve Sao Paulo yarışlarının durumuyla ilgili ciddi soru işaretleri var.

Amerika ve Brezilya şu anda pandemi ile mücadele ediyor ve bu yarışlara dört aylık bir süre olmasına rağmen denizaşırı yarışlarla ilgili planlamalar yapmak için önceden garanti verilmesi gerekiyor.

Liberty özelikle Austin yarışı hakkında çok istekli ve bu yarışa Meksika, Brezilya veya 11 Ekim'de yapılacağı konuşulan Kanada'yı eklemek istiyor. Bu sayede Amerika kıtasında iki yarış yapılmış olacak.

Ancak F1, eğer yeterli güvence sağlanamazsa, tamamen Avrupa'ya odaklanacak. Bu plana göre Mugello'dan sonra Portimao ve Hockenheim yarışlarının yapılacak.

Portekiz'deki Portimao Pisti, Mugello yarışından sonra 27 Eylül ve 4 Ekim tarihlerinde iki yarışa ev sahipliği yapacak. Daha sonra 18 ve 25 Ekim tarihlerinde Hockenhiem'da iki yarış gerçekleştirilecek.

Bu senaryo hayata geçerse Formula 1, Avrupa'da 13 Grand Prix yapacak ve ardından Orta Doğu'ya geçecek.

Bahreyn'in iki ayrı yarış düzenlemesi bekleniyor. Olası tarihler 8 ve 15 Kasım olacak. 29 Kasım Abu Dhabi GP yapılacak ve eğer anlaşma sağlanırsa 6 Aralık'ta yine aynı pistte ikinci bir yarış daha yapılarak sezon tamamlanacak.