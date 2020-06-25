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Formula 1 / Son dakika

F1 çeşitlilik vakfı kurdu, Carey 1 milyon dolar bağışladı

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F1 çeşitlilik vakfı kurdu, Carey 1 milyon dolar bağışladı
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör
25 Haz 2020 12:54

Formula 1 başkanı ve CEO'su Chase Carey, sporda fırsat bulamayan azınlıkların sporda kariyer oluşturması için F1 tarafından kurulan vakfın ilk bağışı olarak 1 milyon dolar değerinde bağış yaptı.

Vakıf, F1'in Kasım ayında belirlediği hedeflerden biri olan ve bu haftanın başında tanıttığı #WeRaceAsOne hareketinin bir parçası olarak kuruldu. 

F1, yeni kurulan bu vakfın görevinin "F1'de az temsil edilen grupları öncelikli olarak finansal etmek, bunun yanında ise spor içerisinde stajlar ve eğitimler ayarlayarak herkesin aynı fırsata sahip olup, spor içerisinde önemli bir kariyer sağlaması" olduğunu açıkladı.

Planların detayları ise birkaç sürücü ve takımla beraber, çeşitlilik uzmanlarından da geri bildirim alınarak birkaç aylık bir çalışma yapılarak belirlenecek.

"Görev gücü, F1'in geneli boyunca temsil edilememiş gruplar için kariyer fırsatları ve eğitim imkanları bulmak üzerine çalışacak. Bunun içerisinde Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik ile alakalı olan kariyerler de olurken bu eylemler için gereken çözümler üzerine de uğraşılacak."

F1'in yaptığı açıklamada, Carey'den gelen 1 milyon dolarlık bağış, kaynak yaratma programının başlangıcı: "Umuyoruz ki gelecekte daha çok stajyeri desteklemek ve daha çok burs imkanı bulmak için gerekli olan kaynak, gün geçtikçe daha da büyüyecek."

"Uluslararası çapta bir spor olarak sesimizi ve kararlığımızı kullanarak bu önemli sorunlara dikkat çekerek fark yaratabileceğimiz inancındayız."

"Milyonlarca uluslararası taraftarı temsil eden bir sporuz ve kitlemize karşı olabildiğince farklı ve kapsayıcı olurken, dünya etrafındaki herkese hitap ettiğimiz konusunda emin olmalıyız."

Carey, sporun her türlü geçmişten gelen insanı içine katmasındaki önemin altını çizdi.

"F1'in daha kapsayıcı ve çeşitli olması gerektiğinin farkındayız. Geçtiğimiz seneyi sporumuzun bulunduğu pozisyonu geliştirmek, daha fazlasını yapmak için neyi istediğimizi ve neye ihtiyaç duyduğumuzu göz önüne alarak geçirdik."

"İşte bu yüzden bir görev gücü kurduk: dinlemek ve F1'de çeşitliliği artırmak için doğru kararlar alındığından emin olmak için."

"İnsanların geçmişi fark etmeksizin F1'de çalışmaları konusunda en iyi fırsatlara sahip olduklarından emin olmak istiyoruz. Cinsiyet, etnik köken, cinsel eğilim veya fiziksel durumlarının bu fırsatların önüne geçmesine izin vermek istemiyoruz."

"Bu nedenle, F1'de yeteri kadar temsil edilmeyen yeteneklere, bu inanılmaz sporda çalışma ve heyecan verici bir kariyer yapma şansı verecek olan temel eğitim ve istihdam fırsatlarını desteklemek için bir temel oluşturma durumunun ilk adımını atıyoruz."

 
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Editör Adam Cooper

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