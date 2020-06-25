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Formula 1 / Son dakika

Grosjean, Renault'ya dönüşe ilgi gösteriyor

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Grosjean, Renault'ya dönüşe ilgi gösteriyor
Ekleyen:
, Editör
25 Haz 2020 07:22

Romain Grosjean, gelecekte eski takımı Renault'ya dönmeye sıcak baktığını ama Haas'ta kalırsa ya da başka bir takıma geçerse de mutlu olacağını belirtti.

Romain Grosjean, Formula 1 kariyerine Renault'da başladı ve alt kategorilerde yine Fransız üretici tarafından desteklendi.

Renault'nun spordan ayrılmasıyla birlikte takım Lotus haline geldi ve Grosjean 2012-15 arasında bu takım için yarıştı. Aynı zamanda Enstone'un son podyumunu alan isim konumunda da yer alıyor.

ESPN ile yaptığı özel röportajda Grosjean, "Pilot pazarında birkaç sürpriz vardı. Bunlardan en büyük olan hiç şüphesiz Sebastian'dı ve sonra muhtemelen farklı olabileceğini düşündüğüm seçimler vardı, ama bunları anlıyorum ve seyretmesi keyifliydi. Carlos, Ferrari'ye gitti ve sonra McLaren'da boş bir koltuk vardı ve bu, Ricciardo için güzel bir fırsattı. Şimdi Renault'da gelecek için çekici olabilecek bir koltuk var."

"Ama yine de bütçe sınırıyla daha fazla takımın daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Bence Racing Point kış testlerinde gördüklerimize bakıldığında gerçekten çok iyi ve çok rekabetçi olacak. Mercedes'le büyük bir işbirliği yaptılar. Yani gelecekte olmak isteyeceğiniz bazı iyi takımlar var. Sürücü pazarı çok ilginçti ve şimdi etrafta birkaç boş koltuk kaldı. Ama bence herkesin bunlara bakması biraz vakit alacak." dedi.

Renault'ya dönüşün 2021 için bir seçenek olup olmadığı sorulduğunda, "Güzel bir hikaye olurdu. Enstone'da 10 yıl geçirdim ve kariyerimin çoğunu onlar finanse ettiler ve Enstone'un son podyumunu da ben kazandım!"

"Sanırım oraya geri dönmek güzel olurdu, ama Haas'ta kalmak ya da başka bir takımı denemek de güzel olurdu. Bu yıl tek bir yarış bile yapmadık ve şimdi gelecek yıl hakkında konuşuyoruz, ki bu biraz garip. Ama aynı zamanda aptal sezonun başlangıcı olan Haziran ayının ortasına ve Temmuz ayının başına doğru gidiyoruz. Bu yüzden bilemiyorum. Sanırım önce yarışlara geri döneceğiz ve aracın nasıl davrandığına bakacağız."

"Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım ve seviyemin olmasını istediğim yerde olup olmadığını göreceğim. Sonra tartışmaya, görüşmeye ve neler yapabileceğimizi görmeye başlayacağız." yanıtını verdi.

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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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