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Formula 1 / Avusturya GP / Son dakika

F1 gridi artık yarıştan 15 dakika önce oluşturulacak, sadece 10 gazeteci yarışa gidebilecek

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F1 gridi artık yarıştan 15 dakika önce oluşturulacak, sadece 10 gazeteci yarışa gidebilecek
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör
11 Haz 2020 15:51

Motorsport.com, Avusturya'da uygulanacak güvenlik protokollerinden bazılarını öğrendi. Buna göre araçlar 30 dakika yerine 15 dakika önce gride gelecek ve sadece 10 gazeteci hafta sonunda yer alacak.

Motorsport.com Avusturya GP için planlanan protokollerle ilgili ayrıntılara ulaştı. Pist üstünde normal formata bağlı kalınması bekleniyor. Ancak pist dışında ve yarış öncesinde bazı değişiklikler olacak.

Pazar günü normalde 30 dakika önce dizilen grid, artık 15 dakika önce yerleşmeye başlayacak. Gridde çalışanlar dışında ünlüler olmadığı için her şey daha rahat ilerleyecek. Kalabalık olan bu alandaki kişi sayısı sınırlı olacak.

Ulusal marş sırasında pilotların yan yana geldiği prosedür de değiştirilecek. Artık araçlarına daha yakın olacaklar.

Podyum töreni ise sosyal mesafenin korunması dışında değişmeyecek. Hafta sonu boyunca pilotlar ve basın video konferans yoluyla iletişim kurabilecek.

Daha önce Formula 1'in her yarışına yaklaşık 400 gazeteci geliyordu ancak güvenlik önlemlerine uymak adına ilk yarıştaki basın mensuplarının sayısı azaltılacak. FIA bunun için farklı bir program izleyecek. FIA tarafından seçilen 10 gazeteci, sezonun ilk iki yarışına ek olarak Macaristan'daki üçüncü yarışa gitmek zorunda kalacaklar.

Gazeteciler, gittikleri her yerde tıpkı takım çalışanları gibi katı kısıtlamalara tabi tutulacaklar.

Avusturya'dan sonra eve gitmek yerine Macaristan yarışına da gitmeleri gerekecek. Benzer şeyler diğer yarışlar için de yapılacak.

Buna göre bu üç yarışın ardından on kişilik başka bir gazeteci grubu Silverstone'daki iki yarış ile Barcelona yarışına gidebilecek.

Üçüncü on kişilik grup ise Spa ve Monza'ya gidecek.

Grand Prix hafta sonunda basın görevlilerinin çalışma koşulları da farklı olacak. Gazeteciler artık padoka giremeyecekler. Sadece basın merkezinde yer alabilecekler ve sürücüler ile takım temsilcileri ile olan iletişimleri video konferans yoluyla olacak.

Tüm gazeteciler Spielberg'e götürülemeden en geç 3 gün önce teste sokulacak ve piste gittiklerinde yine teste tabi tutulacaklar.

Artık padokta misafirhaneler olmayacak. Sadece padokun arka tarafında bulunan ve teknik personelin yararlandığı karavanlar olacak.

Bazı Avusturya gazetecileri Bill Gates'in hafta sonuna davet edildiğini yazsa da, hafta sonu belli istisnalar hariç konuk kabul edilemeyecek.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Avusturya GP Biletler
Editör Roberto Chinchero

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