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Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Ana önceliğimiz Vettel değil"

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Wolff: "Ana önceliğimiz Vettel değil"
Ekleyen:
, Editör
11 Haz 2020 15:07

Oe24'e açıklamalarda bulunan Mercedes takım patronu Toto Wolff, önceliğinin Sebastian Vettel'le anlaşmak olmadığını söyledi.

Mercedes'in 2021 yılında hangi sürücülerle yarışacağı konusundaki belirsizlik devam ederken, Sebastian Vettel'in boşta olması, hemen hemen her gün yeni söylentilere sebep oluyor.

Mercedes Salı ve Çarşamba günleri iki günlük özel bir test yaptı ve Wolff'a bu testin ardından Vettel soruldu.

Alman pilotla yarışmayı düşünüp düşünmedikleri sorusuna yanıt veren Wolff, "Daha önce de söylediğim pozisyona bağlı kalıyorum. Sebastian, son on yılda çok şey başaran dört kez dünya şampiyonu olmuş bir pilot ve şimdi aniden pilot pazarında yer almaya başladı."

"Ana önceliğimiz Sebastian ile anlaşmak değil, ancak hiçbir şeyi reddetmiyorum." dedi.

Wolff, 2018 aracıyla yaptıkları test hakkında da konutu.

"Özel bir anlam yüklemek gerekmiyor. Mesela, bu testle yarış ekipmanlarının tozunu almış oluyorsunuz. Kış testlerini dikkate almazsanız, sürücülerim yedi aydır araç kullanmıyorlar. Ayrıca koronavirüs nedeniyle uygulanması gereken çeşitli güvenlik protokollerini de kontrol etme fırsatımız oldu."

Takım patronu olarak ne kadar daha takımın başında kalacağı sorusuna Wolff, "Sezon sonuna kadar kesinlikle kalacağım. Sekiz yıldır takıma liderlik ediyorum ve birlikte altı şampiyonluk kazandık. Kendime şunu sormalıyım: 'Motivasyonum ve enerjim eskisi gibi mi? Bu pozisyonda bulunan diğer herkesten daha iyi miyim?' Takım patronuyken aldığımız sonuçların mükemmel seviyelerden daha alt seviyelere inmesini istemiyorum." yanıtını verdi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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