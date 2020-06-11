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Formula 1 / Son dakika

Grid toplanmaları güvenlik sebebiyle kaldırılabilir

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Grid toplanmaları güvenlik sebebiyle kaldırılabilir
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör
11 Haz 2020 16:55

FIA yönetimi, yarışlarda sosyal mesafeye saygı duyulmayacağını düşünürse, geleneksel grid toplanmalarının bir sonraki yarışlarda yapılamayabileceğini belirtti.

FIA tarafından onaylanmış olan organizasyonlar için tasarlanan kılavuzda, yarışlar başladıktan sonra koronavirüsün yayılımını engellemek için pek çok değişiklik yapıldı.

"Motor Sporlarına Geri Dönüş" olarak tanımlanan doküman, 5 Temmuz'da Avusturya Grand Prix'si ile başlaması planlanan Formula 1 sezonunun birkaç hafta öncesinde yayınlandı.

Dokümanda, bir yarış hafta sonlarının tüm yönleri ele alındı, ki bunun içerisinde takım çalışanları, yöneticiler, hakemler ve medya mensupları arasında olması gereken sosyal mesafe kuralları ve pistin tüm alanlarının olabildiğince temizlenmesi konusunda direktifler verildi.

Ancak bu direktiflere, yarış kategorilerinde uygulanması planlanan radikal adımlar da dahil.

Örnek olarak, eğer bir risk analizi, yarış öncesinde yapılan grid toplanmalarında tüm takımların personellerinin temasının riskli olacağını belirlerse, o zaman tamamen farklı bir yaklaşım denenebilir.

FIA, bu durumun önlenmesi için denenecek yollardan bir tanesinin, geleneksel olan grid toplanmalarını kaldırmak olabileceğini söyledi - böylece araçlar, yarış başlangıcı için garajlarından çıkıp gride ilerleyecekler.

F1'in şu an için böyle bir yaklaşımı düşünmediği ve arabaları garajlardan çıkartıp toplanma oluşturmaları yerine yarışlar için bir çeşit grid oluşturmayı planladığı anlaşılıyor.

Bununla birlikte, gridde izin verilen personel sayısı muhtemelen minimumda tutulacak ve normal kutlamalar ve törenler olmayacağı için zaman çizelgesinin değiştirilmesi mümkün olacak.

FIA yönergelerinde şunlar belirtildi: “Uygun kısıtlamalar, grid prosedürünün süresini (15 dakikadan az) ve grid üzerinde araç üzerinde çalışmasına izin verilen personel sayısını sınırlamak ve böylece yakın temas sayısını önemli ölçüde azaltmak olabilir.”

FIA yönergeleri ayrıca, bir yarış hafta sonundaki bireysel grupların (ekipler, yetkililer ve medya gibi) birbirinden ayrı tutulduğu 'Grup Ayrıştırma Stratejisi' planını da tanımladı.

Tanımlamada şunlar belirtildi: “Gruplar arasındaki etkileşimlerin sayısı, gruplar arasındaki virüs bulaşmasını azaltmak için en aza indirilmelidir. Gruplar arasındaki etkileşimler, gereksiz yere güvenliği, spor yönetimini veya bir yarışmanın bir etkinlikte rekabet etme yeteneğini tehlikeye atmadan önlenemiyorsa, sosyal mesafeye saygı gösterilmeli veya virüs bulaşmasını azaltmak için kişisel koruyucu ekipman kullanılmalıdır.”

Ayrıca, sosyal mesafelere izin vermek için yönetim grupları kurulacak ve çağrılan tüm sürücüler koruyucu ekipman giymek zorunda kalacak.

Sürücüler ve yöneticiler arasında yapılan brifingler ise, gerekli olan her şeyi kapsayacak olan uygun büyüklükte bir oda bulunamazsa veya Zoom gibi bir video telekonferans uygulaması aracılığıyla gerçekleştirilebilirse dışarıda gerçekleşebilir.

Mekanikerler gridde Carlos Sainz Jr'ın McLaren MCL34 aracı üzerinde çalışıyorlar

Mekanikerler gridde Carlos Sainz Jr'ın McLaren MCL34 aracı üzerinde çalışıyorlar

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Jonathan Noble

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