Domenicali, ön grubun açtığı farka rağmen düzenlemelerden umutlu

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2022 sezonunda yeni bir çağa giren F1, kırk senelik bir aranın ardından yer etkisi konseptini yeniden benimseyerek geçişleri ve takibi arttırarak pist üstündeki mücadeleleri iyileştirmek için önemli bir adım attı.

Yeni araçların yanı sıra bütçe sınırı uygulaması, rüzgar tüneli ve CFD kısıtlamaları gibi diğer adımların da takımları birbirine yaklaştırması ve olası bir dominasyonu veya iki-üç takımın bağımsız bir grup oluşturmasını ortadan kaldırması bekleniyordu.

Ancak korkulan gerçekleşti ve ön grupta Ferrari-Red Bull özerk şekilde şampiyonluk mücadelesi verirken podyumun üçüncü basamağına her halükarda Mercedes'in çıkabileceği, kalan yedi takımın ise net şekilde geride kaldığı bir senaryo ortaya çıktı.

Her şeye rağmen Domenicali, yeni kuralların daha iyi anlaşılmasının ardından daha rekabetçi bir gridle karşılaşacağımızı düşünüyor.

İtalyan basınına konuşan Domenicali, "Birinci ve ikinci arasında bu kadar fark olan bir sezonun geçen yılki gibi bir finale sahne olmayacağı açık"

"Ancak buna rağmen, kalan yarışların biletleri şimdiden tükendi. Teknik açıdan bakıldığında, belirli performans açıklarının ne kadar hızlı kapatılabileceğini anlamanın önemli olduğuna inanıyorum; düzenlemelerin dayandığı noktalardan biri de bu."

"Ayrıca araçların performansının ne kadarının düzenlemelerden, ne kadarının dayanıklılık gibi diğer sorunlardan etkilendiğini de görmemiz gerekiyor. Ön grup ile diğerleri arasındaki büyük farkın nedenini anlamak için iyi bir analize ihtiyacımız var."

"Çünkü yarışlara bir bütün olarak bakarsak, liderin arkasında geçmişte olduğundan daha sıkı mücadeleler olduğunu görüyoruz, dolayısıyla olumlu yorumlarda bulunmak istiyorum."

"Önümüzdeki birkaç yıl içinde, düzenlemelerin mevcut farkın daha da azalmasına yol açacağına inanıyorum." dedi.

Stefano Domenicali, CEO Formula 1 Photo by: Erik Junius

Bütçe sınırının etrafından dolaşmanın yollarının engellenip engellenmeyeceği de sorulan Domenicali, "Bunun çok önemli bir husus olduğunu düşünüyorum. Mali kurallara uyumu denetleyenlerin her şeyin sorunsuz bir şekilde işlemesini sağladığından emin olmamız gerekiyor."

"FIA'nın çok çalıştığını biliyorum, nitekim tüm takımların araçlarını geliştirmek için aynı miktarı harcadıklarından emin olmamız gerekiyor. Her şey kontrol edilmeli ve doğrulanmalı."

"Önümüzdeki ayların ana teması bu olacak ve bu düzenlemelerin sürdürülebilirliği de iyice anlaşılacak." dedi.

Domenicali'nin bütçe sınırının yürürlüğe girmesiyle işlerin zamanla kapanacağına dair verdiği güvenceye rağmen McLaren teknik direktörü James Key, Red Bull ve Ferrari'nin açtığı farkın kendisini şaşırttığını itiraf ediyor.

McLaren web sitesine konuşan Key, "Sanırım iki takımın diğerlerine kıyasla nasıl bu kadar ekstra performans gösterdiğine halen şaşırmaktayım."

"Sezon başında daha dar bir gelişim eğirisi vardı, bu eğri genişlemeye başladı ve şunu söylemeliyim ki, Ferrari ve Red Bull daha fazlasını kullanmak için mükemmel bir iş çıkardılar.

"Bu da gösteriyor ki, bütçe sınırı kapsamında bile, kapsamlı bir altyapıya ve uzun yıllardır topladığınız önemli verilere sahip büyük bir takımsanız, halen önemli işler yapabilirsiniz." dedi.