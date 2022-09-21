Marko: "Herta daha iyi bir teklif aldı"
Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko'ya göre Colton Herta, Andretti'den daha cazip bir teklif aldı.
Colton Herta, şu anda Amerika'da yarışan sürücüler arasında en gelecek vadeden isimlerden birisi olarak öne çıkıyor.
Genç sürücü, şimdiye kadar yarıştığı her seride galibiyet almayı başardı ve IndyCar'da da her yıl düzenli olarak kazanmayı başarıyor.
Şu an Amerika'da F1'in popülaritesi arttığı düşünüldüğünde, F1 takımları için "bulunmaz bir nimet" konumuna geldi.
McLaren'ın kendisiyle anlaşması devam ederken, IndyCar'da da Andretti ile anlaşması var. Ayrıca kendisine Red Bull ilgi gösteriyor ve F1'e getirmek istiyor. Fakat bu, süper lisans alamadığı için 2023'te mümkün olmayacak.
Bununla birlikte Marko, Herta'nın Andretti'den dolgun bir maaş teklifi aldığını ve gelecek yıl için kendisiyle anlaşma yapılamamasının nedenlerinden birisinin bu olduğunu söyledi.
Marko, Auto Motor und Sport'a şöyle konuştu: "Andretti ekibi Herta'ya finansal olarak daha cazip bir sözleşme teklif etti."
"Colton, bizim için sürmek istiyorsa McLaren ve Andretti'ye karşı olan yükümlülüklerini noktalamak zorunda."
Herta seçeneğinin ortadan kalkmasıyla, gelecek yıl AlphaTauri'de Pierre Gasly veya Nyck de Vries'ın yarışması bekleniyor.
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