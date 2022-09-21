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Formula 1 Haberler

Mercedes, gelişim yarışında geri kaldıklarını kabul ediyor

Mercedes, sezon başında sorunları çözebilecek anlayıştan yoksun olduklarını, bu nedenle de gelişim yarışında geri kaldıklarını kabul ediyor.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
Mercedes, gelişim yarışında geri kaldıklarını kabul ediyor
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Son sekiz senenin hegemon gücü, yer etkisi konseptine istediği kadar iyi uyum sağlayamamasının ardından ön grubun üçüncü takımı durumuna düştü ve değil şampiyonluk mücadelesi vermek, bu sezon henüz zaferle dahi tanışamadı.

Bahreyn testlerinde geçiş yaptıkları dar sidepod konseptinin yanlış olduğu ortaya çıkan takım, ilk yedi-sekiz yarış boyunca sadece sorunlarını çözmeye odaklanmasının ardından nispeten toparlandı ve tüm odağını gelecek sezon ön gruba geri dönmeye verdi.

Ancak takım patronu Toto Wolff, fabrikadan gelen verilerin pist üstündeki verilerle uyuşmaması nedeniyle sezonun ilk kısımlarında zaman kaybettiklerini düşünüyor.

Wolff, "Aracın konseptinden ötürü ortaya çıkan sorunları görmemizi sağlayabilecek araçlardan, simülasyonlardan ve anlayıştan yoksunduk."

"Aracı aerodinamik olarak istediğimiz çerçeveye oturtamadık, aynı şekilde mekanik olarak da hiçbir zaman istediğimiz noktada değildi. Attığımız bazı adımları geri almak aylarımızı aldı."

"Kutsal Kâse'yi keşfettiğimize, her şeyi anladığımıza ve gelecek yıl harika olacağına inanmıyorum, ancak şu anda çok önemli bir dönemdeyiz: önümüzdeki bir ila iki ay boyunca gelecek yıl için ne yapılması gerektiğini anlamamız gerekiyor." dedi.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Her ne kadar çok istedikleri zafere ulaşamasalar da takım, kış arasının kendilerine büyük bir imkan sağlayacağına inanıyor.

Lewis Hamilton, takımın bu yıldan çıkardığı derslerin ve kendisinin verdiği bazı geri bildirimlerin W14 için iyi bir adım atılmasına yardımcı olacağından emin.

Hamilton, "Araçta potansiyel var. Yeterince yere basma gücüne sahibiz -sadece bazı yerlerde bunu kullanamıyoruz. Sürüş kalitesi de elbette her zaman daha iyi olabileceğimiz bir alan. Bu yüzden gittiğimiz yönden memnunum."

"Yapbozun tüm bu parçalarını bir araya getiren fabrikadaki arkadaşlara %1000 güveniyorum ve gelecek yıl tekrar rekabetçi bir pozisyonda olacağımızdan hiç şüphem yok." dedi.

Son olarak gelecek sezon neler yapabilecekleriyle ilgili konuşan pist mühendisliği direktörü Andrew Shovlin, "Her zaman en hızlı aracın en iyi konsepte sahip olan olduğunu söylersiniz, bugün bu aracın sahibi Red Bull. Gelecek yıl neler olacağını söylemek ise zor."

"Henüz aracımızın neye benzeyeceğini belirlemedik. Hâlâ farklı konseptleri araştırıyoruz, bu süreç bir süre daha devam edecek."

"Biz sadece yeni düzenlemeler içinde bize en iyi gelişim fırsatını neyin vereceğine bakıyoruz." dedi.

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