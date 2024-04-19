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Formula 1 Çin GP

Çin GP 1 Antrenman: Bilinmeyenlerle dolu seansı Stroll lider tamamladı

2024 Formula 1 sezonunun dördüncü yarışı olan Çin Grand Prix'si öncesinde 1. antrenman seansını Aston Martin pilotu Lance Stroll lider tamamladı.

Burak Yasul
Güncel:
Lance Stroll, Aston Martin AMR24

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Covid-19 pandemi dönemi nedeniyle yarış yapılamamış Çin GP beş yıl sonra tekrar takvime döndü.

Çin GP aynı zamanda sprint hafta sonuyla takvime geri döndü.

Takvime bir süre ara verildiği için pistte bir yenileme yapıldığı için bazı pilotların yol tutuş sorunları olabileceği de düşünülüyordu. Bu yüzden 1 saatlik antrenman seansı takımlar ve araçlar için çok önemliydi.

Son dakikalarda pistin hızlandığı bölümde attığı 1:36.302'lik turuyla Stroll liderliği alırken Piastri 0.327 saniye gerisinde ikinci ve şampiyona lideri Max Verstappen ise üçüncü oldu.

Seans başladığında pilotlar 1:40 ve 1:41'lerde turlar atarken üç kez dünya şampiyonu Max Verstappen 1:39.497 ile ilk sıraya yerleşti. Daha sonra Verstappen turunu yaklaşık bir saniye geliştirerek 1:38.498'lik tur atıyor. Takım arkadaşı Sergio Perez ise 1:38.566 ile ikinci sıradaydı.

Seansın 15 dakikası geride kalırken aniden kırmızı bayrak çıktı. 7. virajın iç tarafındaki bir yangın sebebiyle seansın durdurulduğu ortaya çıktı. Görevlilerin müdahalesinin ardından seans yaklaşık 5 dakikalık aradan sonra tekrar başladı.

Seans durdurulmadan önce Ferrari'ler 15. ve 16. sıradaydı. Seans tekrar başladıktan sonra ise önce Sainz 1:38.382 ile liderliği aldı. Hemen sonra ise takım arkadaşı Charles Leclerc 1:38.090 ile liderliği aldı. Ferrari'ler turlarını yumuşak lastikle atarken arkalarındaki Red Bull'lar orta hamuru tercih etti.

Esteban Ocon, Alpine A524

Esteban Ocon, Alpine A524

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Bu sezonun geride kalan bölümünde oldukça zorlanan Alpine, Ocon'un yumuşak lastikle attığı turla Leclerc'in 0.517 saniye gerisindeydi.

Seansın son 10 dakikasına yalaşırken pistin hızlandığı görüldü ve Sargeant 1:38.317 ile ikinci sıraya çıktı. Albon, yumuşak lastiklerle 1:37.229 ile ilk sıraya çıktı.

Son beş dakikada önce Verstappen 1:36.660 ile liderliğe çıktıktan sonra Piastri 1:36.629 ile liderliği aldı. Son dakika içerisinde ise liderlik Stroll'e gitti.

Stroll'un arkasında Piastri ve Max Verstappe ilk üçte yer aldı. Perez, takım arkadaşının ardında 4. oldu. Haas pilotları Hulkenberg 6. olurken Magnussen 7. oldu. 

Ocon, Albon, Ricciardo ve Bottas ilk 10 sırayı tamamladılar.

Yerel kahraman Zhou seansı 11. sırada noktaladı. Tsunoda ise 12. oldu. Seansın bir bölümünde ilk iki sırada yer alan Ferrari pilotları pistin hızlandığı son bölümde hızlı turlar atamadı ve Leclerc 13. ve  Sainz ise 14. sırada kaldı. Wiliams pilotu Sargeant 15. oldu.

Çin'de yavaş kalmaları beklene McLaren'in diğer pilotu Norris 16. olurken Mercedes pilotları iyi görünmedikleri seansı Russell ile 17. sırada ve telsizden takıma aracın çok kötü olduğunu söyleyen Hamilton ise 18. oldu.

Son iki sırada ise Alonso ve Gasly kaldı.

Çin GP 1. Antrenman seansı sonuçları:

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 21

1'36.302

   203.771
2 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 24

+0.327

1'36.629

 0.327 203.081
3 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 25

+0.358

1'36.660

 0.031 203.016
4 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 24

+0.388

1'36.690

 0.030 202.953
5 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 23

+0.799

1'37.101

 0.411 202.094
6 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 23

+0.816

1'37.118

 0.017 202.059
7 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 23

+0.911

1'37.213

 0.095 201.861
8 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 19

+0.927

1'37.229

 0.016 201.828
9 Australia D. Ricciardo RB F1 Team 3 RB Red Bull 25

+0.936

1'37.238

 0.009 201.809
10 Finland V. Bottas Sauber 77 Sauber Ferrari 24

+1.228

1'37.530

 0.292 201.205
11 China G. Zhou Sauber 24 Sauber Ferrari 24

+1.324

1'37.626

 0.096 201.007
12 Japan Y. Tsunoda RB F1 Team 22 RB Red Bull 27

+1.704

1'38.006

 0.380 200.228
13 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 20

+1.788

1'38.090

 0.084 200.057
14 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 19

+1.982

1'38.284

 0.194 199.662
15 United States L. Sargeant Williams 2 Williams Mercedes 23

+1.984

1'38.286

 0.002 199.658
16 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 21

+2.328

1'38.630

 0.344 198.961
17 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 21

+2.504

1'38.806

 0.176 198.607
18 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 24

+2.537

1'38.839

 0.033 198.541
19 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 22

+2.634

1'38.936

 0.097 198.346
20 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 21

+3.568

1'39.870

 0.934 196.491
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