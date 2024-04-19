Çin GP 1 Antrenman: Bilinmeyenlerle dolu seansı Stroll lider tamamladı

Covid-19 pandemi dönemi nedeniyle yarış yapılamamış Çin GP beş yıl sonra tekrar takvime döndü.

Çin GP aynı zamanda sprint hafta sonuyla takvime geri döndü.

Takvime bir süre ara verildiği için pistte bir yenileme yapıldığı için bazı pilotların yol tutuş sorunları olabileceği de düşünülüyordu. Bu yüzden 1 saatlik antrenman seansı takımlar ve araçlar için çok önemliydi.

Son dakikalarda pistin hızlandığı bölümde attığı 1:36.302'lik turuyla Stroll liderliği alırken Piastri 0.327 saniye gerisinde ikinci ve şampiyona lideri Max Verstappen ise üçüncü oldu.

Seans başladığında pilotlar 1:40 ve 1:41'lerde turlar atarken üç kez dünya şampiyonu Max Verstappen 1:39.497 ile ilk sıraya yerleşti. Daha sonra Verstappen turunu yaklaşık bir saniye geliştirerek 1:38.498'lik tur atıyor. Takım arkadaşı Sergio Perez ise 1:38.566 ile ikinci sıradaydı.

Seansın 15 dakikası geride kalırken aniden kırmızı bayrak çıktı. 7. virajın iç tarafındaki bir yangın sebebiyle seansın durdurulduğu ortaya çıktı. Görevlilerin müdahalesinin ardından seans yaklaşık 5 dakikalık aradan sonra tekrar başladı.

Seans durdurulmadan önce Ferrari'ler 15. ve 16. sıradaydı. Seans tekrar başladıktan sonra ise önce Sainz 1:38.382 ile liderliği aldı. Hemen sonra ise takım arkadaşı Charles Leclerc 1:38.090 ile liderliği aldı. Ferrari'ler turlarını yumuşak lastikle atarken arkalarındaki Red Bull'lar orta hamuru tercih etti.

Esteban Ocon, Alpine A524 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Bu sezonun geride kalan bölümünde oldukça zorlanan Alpine, Ocon'un yumuşak lastikle attığı turla Leclerc'in 0.517 saniye gerisindeydi.

Seansın son 10 dakikasına yalaşırken pistin hızlandığı görüldü ve Sargeant 1:38.317 ile ikinci sıraya çıktı. Albon, yumuşak lastiklerle 1:37.229 ile ilk sıraya çıktı.

Son beş dakikada önce Verstappen 1:36.660 ile liderliğe çıktıktan sonra Piastri 1:36.629 ile liderliği aldı. Son dakika içerisinde ise liderlik Stroll'e gitti.

Stroll'un arkasında Piastri ve Max Verstappe ilk üçte yer aldı. Perez, takım arkadaşının ardında 4. oldu. Haas pilotları Hulkenberg 6. olurken Magnussen 7. oldu.

Ocon, Albon, Ricciardo ve Bottas ilk 10 sırayı tamamladılar.

Yerel kahraman Zhou seansı 11. sırada noktaladı. Tsunoda ise 12. oldu. Seansın bir bölümünde ilk iki sırada yer alan Ferrari pilotları pistin hızlandığı son bölümde hızlı turlar atamadı ve Leclerc 13. ve Sainz ise 14. sırada kaldı. Wiliams pilotu Sargeant 15. oldu.

Çin'de yavaş kalmaları beklene McLaren'in diğer pilotu Norris 16. olurken Mercedes pilotları iyi görünmedikleri seansı Russell ile 17. sırada ve telsizden takıma aracın çok kötü olduğunu söyleyen Hamilton ise 18. oldu.

Son iki sırada ise Alonso ve Gasly kaldı.

Çin GP 1. Antrenman seansı sonuçları: