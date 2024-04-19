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Formula 1 Çin GP

Marko: "Verstappen Ferrari'de olsaydı her şey farklı olurdu"

Red Bull danışmanı Helmut Marko, Max Verstappen'in Ferrari için yarışıyor olması halinde, Red Bull'daki mevcut hakimiyet seviyesine kıyasla işlerin daha farklı olacağına inandığını söyledi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Dr. Helmut Marko, Danışman, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Verstappen mevcut formunu 2024'te de sürdürerek ilk dört yarışta üç zafer elde etti.

Hollandalı pilotun yanı sıra takım arkadaşı Perez de bu sezon iyi bir performans sergileyerek ilerliyor.

oe24 tarafından Perez'in formunu geri kazanma sebebinin, bu sezon 'Verstappen'e göre tasarlanmış bir araçla daha rahat olmasından' kaynaklanıp kaynaklanmadığı sorulduğunda Marko, şu yanıtı verdi: "Bu doğru, ancak Max [Verstappen] her zaman en hızlı ayarı tercih eder." 

"Elbette bunu kullanmak her zaman kolay olmuyor. Bir araç hızlı olduğunda, huzursuz ve zehirlidir. İşte bu noktada sürüş becerileri devreye giriyor. Bu yüzden Max sıralama turlarında her zaman en hızlısı oluyor."

Pist sonuçları güçlü olsa da Red Bull sezona tartışmalarla başladı ve takım patronu Christian Horner bu tartışmaların merkezinde yer aldı.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1. pozisyon ve Sergio Perez, Red Bull Racing, 2. pozisyon, takımlarıyla birlikte kutlama yapıyor

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1. pozisyon ve Sergio Perez, Red Bull Racing, 2. pozisyon, takımlarıyla birlikte kutlama yapıyor

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Kendisine karşı açılan dava reddedilmiş olsa da, iç karışıklık çatlakların ortaya çıkmasına neden oldu ve yıldız pilot Verstappen Mercedes'e geçişle ilişkilendirildi. Ancak Marko, takımın en hızlı aracı sunmaya devam etmesi halinde şampiyon pilotunun takımda kalacağından emin.

"O her zaman en hızlı araçta olmak ister. Max ve Red Bull rakipsiz bir kombinasyon."

"Ama Max'i bir Ferrari'ye koyarsanız, işler elbette değişir. Checo'nun [Perez] önünde olduğu 20 saniye onun sürüş üstünlüğüne karşılık geliyor."

"Max en iyi araca sahip olduğu yeri isteyecek ve Red Bull'da da buna sahip. Ufukta başka bir şey görünmüyor."

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