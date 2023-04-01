Button: "Perez'in antrenmanlarda yaşadığı sıkıntılar sıralamalara sıçrayabilir"

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Şu ana kadar hafta sonu boyunca epey zorlandığı görülen Sergio Perez, özellikle üçüncü antrenman seansında temiz bir tur atmak bir yana dursun, hatasız bir tur atmakta zorlandı.

Birçok kez pist dışı ziyaretleri yapan, hatta çakıl havuzuna dahi çıkan Perez'in sınırları bulmak için çalıştığı düşünülebilir -ancak Jenson Button'a göre durum hiç de böyle değil.

Button, "Perez için ani fren esnasında hiçbir sorun yoktu, ancak fren sonrası virajı almaya başladığı anda ön lastikleri kilitliyordu."

"Bu durum sıcaklıkla ilgili olabilir, belki de araç pist zeminine fazla yakındır. Tüm bu sıkıntıları çözmek için acilen ayar değişikliğine ihtiyaçları var."

"İçinizden 'sadece antrenmanlardan söz ediyoruz, şimdi sıralamalara geçeceğiz' diyebilirsiniz ancak durum bundan ibaret değil. Tüm bu sıkıntılar Perez'i sıralama turlarında da zora sokabilir." dedi