2023 Avustralya GP 3. antrenman: Verstappen lider, Alonso takipte

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Melbourne'daki son antrenman seansı normale göre daha fazla önem taşımaktaydı, nitekim sıralama ve yarış ile aynı saatte gerçekleşen 2. antrenman seansı yağmurlu geçmiş ve takımlara önemli veriler toplama fırsatı tanımamıştı.

Hava tıpkı dünkü gibi Avustralya standartlarının altındaydı: hava sıcaklığı 17, pist sıcaklığı sadece 22 derece idi, bu da yarış koşullarından daha da uzaklaşıldığı anlamına gelmekteydi.

Seansı iki Aston Martin açtı; Lance Stroll önde, Fernando Alonso hemen arkadaydı, her iki pilotta da orta hamur bulunmaktaydı.

İlk beş dakikanın ardından 1.19.664 ile Max Verstappen orta hamura liderlik koltuğundaydı, ancak önce yumuşak lastikle 1.19.061 yapan Carlos Sainz, sonra da Charles Leclerc'e geçilerek üçüncülüğe geriledi.

Verstappen iki dakika sonra 1.18.741 ile cevap verdi, böylece henüz 9. dakika sona ererken 1.19 barajının altına inildi.

Yumuşak hamurlarla saldırı modunu açan Ferrari'den üç dakika sonra Leclerc ile cevap geldi: 1.18.731 yapan Monakolu pilot liderliğe yükseldi.

Bu sırada yumuşak hamura geçiş yapan Aston Martin pilotlarından da hızlı turlar geldi; Stroll üçüncü, Alonso dördüncü sıradaydı.

Sürekli hızlanan pistte liderlik de sık sık el değiştiriyordu; nitekim 16. dakikada 1.18.127 yapan Sainz bir kez daha liderliği aldı, Alonso da kendisinin 0.2 saniye gerisinde ikinciliğe çıktı.

İlk 20 dakikanın ardından neredeyse herkes yarış simülasyonları için yumuşak hamura geçiş yaptı, bunun sonucunda da dereceler bir süre pek de iyileşmedi. Seansa bir arka süspansiyon sorunu nedeniyle garajda bekleyerek başlayan Sergio Perez de bu dakikalarda yumuşak hamurla pistteydi.

Seansın orta noktası geçilirken 3. sektörde sarı bayraklar sallandı ve Kevin Magnussen'in çimlere çıktığını gördük, ancak Haas pilotu kısa süre içinde piste dönmeyi başardı.

Esteban Ocon, Alpine A523

Bitime son 27 dakika kala kırmızı bayrakla seans durduruldu, bunun sebebi Nyck de Vries'in sidepod'undan büyükçe bir parçanın 9. virajda kopması ve bu parçanın tehlike arz etmesiydi.

Sadece üç dakika içinde pist temizlendi ve seans yeniden başladı, bu dakikalarda piste çıkan istisnasız herkeste yumuşak hamur vardı.

Dağınık bir seans geçiren Perez piste ilk dönen isimlerdendi, ancak ilk turunda bir blokaj yaşayarak kendini çakıl havuzunda buldu. Meksikalı pilot hemen aracı toparladı ve yola devam edebildi

Son 15 dakikaya yaklaşılırken yumuşak hamurla Mercedes sürücüleri kendini gösterdi; Lewis Hamilton 0.011 saniye geride ikinci, Russell onun yaklaşık 0.2 saniye gerisinde üçüncü sırayı aldı.

13 dakika kala ilk virajda Guanyu Zhou çimlere çıkmasının ardından yavaş hızda bir spin attı. Bariyerlere çarpmadan hemen önce durmayı başaran Zhou, aracı geri vitese atarak döndü.

Son 10 dakikaya girildiğinde herkesin gaza bastığını gördük; ilk olarak Ocon liderliğe, Gasly ikinciliğe yükseldi ve kısa süreliğine Alpine'i ilk iki sırada gördük.

Ancak bu esnada Alonso ve Verstappen de hızlı turlarla geldiler ve önce Alonso, sonra Verstappen liderliği alarak ilk ikiyi kapattılar. Birkaç dakika sonra Russell da dördüncülüğe yükselerek iki Alpine'in arasına girdi.

A marshal waves a red flag

Seansın son iki dakikasında bir süredir çiseleyen yağmur etkisini iyice göstermeye başladı; bunun sonucunda Perez ve Leclerc'in ilk virajda ufak önden kaymalarla pist dışı ziyaretleri gerçekleştirdiğini gördük.

Yağmur nedeniyle son saniyelerde kimse derecesini geliştiremedi, böylece üçüncü antrenman seansını Max Verstappen liderliğinde noktalamış olduk!

İkinci sıra bir kez daha rekabetçi görünen Fernando Alonso'ya giderken, üçüncü sırada sürpriz denilebilecek bir isim, Esteban Ocon yer aldı. Takım arkadaşı Pierre Gasly ise beşinciydi.

İki Alpine pilotunu George Russell ayırırken, sürekli trafiğe takıldığı veya pist dışına çıktığı bir seans geçiren Sergio Perez altıncı, uzun süre lider götürdüğü seansın son dakikalarında hızlı turlara odaklanmayan Carlos Sainz yedinciydi.

İlk onu Lewis Hamilton, Lance Stroll ve Guanyu Zhou tamamladı, böylece ilk on sırada altı farklı takım yer aldı.

Nico Hulkenberg çoğunluğunu sonlarda geçirdiği seansı 11. sırada noktalarken, 12. sıra Alex Albon'a, 13. sıra yine Sainz gibi son dakikalarda gerileyen Charles Leclerc'e gitti.

Kendi evinde beklediğini alamayan Oscar Piastri 14, Zhou'nun temposunu yakalayamayan Valtteri Bottas 15, Yuki Tsunoda 16. sıradaydı.

Takım arkadaşlarının temposuna yetişemeyen Logan Sargeant 17, Kevin Magnussen 18, Nyck de Vries 19. sıralarda kaldılar.

Son sıra ise seans boyunca yumuşak hamuru bir kez dahi takmayan Lando Norris'e gitti.