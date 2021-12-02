Briatore: "Verstappen hata yapmasa da favori Hamilton"

Mercedes bitime iki yarış kala Red Bull'un 5 puan önünde ilk sırada yer alırken, Max Verstappen de 8 puanlık bir üstünlüğe sahip.

Fakat Verstappen'in üstünlüğü büyük bir anlam ifade etmiyor çünkü son iki yarışa bakıldığında, Mercedes genel olarak daha üstün olan taraftı ve eğer bu formu korumaya devam ederlerse, Lewis Hamilton'ın geriye kalan iki yarışı kazanması o kadar da zor olmayacak.

Flavio Briatore, tam da bu sebepten ötürü şampiyonluk için Hamilton'ı favori olarak gördüğünü söyledi.

Briatore, "Verstappen gerçekten çok güçlü bir pilot ve iyi de sürüyor. Hata yapmıyor, fakat şampiyonluk mücadelesinde, şu noktada favorim Hamilton."

"Mercedes daha fazla performansa sahip. Motoru değiştirdiler ve Honda'dan daha fazlasına sahipler. Suudi Arabistan'da Hamilton ve Mercedes'in güç ünitesi sayesinde fark yaratabileceği uzun düzlükler var." dedi.

Bernie Ecclestone da bu konuda yorumda bulundu. Ecclestone daha önce parasını Verstappen'in şampiyonluğuna yatıracağını söylemişti.

Şimdi bu konuda şöyle dedi: “Umarım paramı kaybetmem! Konuştuğum herkes Max'in kazanmasını istiyor. Kimse Hamilton'ın iyi bir iş çıkarmadığını söylemiyor çünkü gerçekten iyi sürüyor ve harika bir iş çıkarıyor."

"Fakat Lewis'in başka bir şampiyonluk kazanmak için hâlâ bir veya iki yılı var, bu yüzden başka birinin dünya şampiyonluğunu kazandığını görmek güzel olurdu."

Eski F1 pilotu Ralf Schumacher'in yorumu ise şöyle oldu: "Sonunda Max kaybedebilir ve buna rağmen kendi kenedine 'yakındık fakat başaramadık. Yine de yeniden denemek için yeterli zamanım var' diyebilir."

"Oysa Lewis için durum farklı. Bana göre onun üzerinde daha fazla baskı var."

"İkisi tekrar karşı karşıya gelirse ayağını gazdan kim çeker? Bence tabii ki Lewis yapar. Bunu Brezilya'da yaptı ve çok ustaca yaptı. Max şu anda önde olduğu için ona dikkat etmesi gerekiyor. Umarım son iki yarışı kazasız atlatırız."

"Max'in bir kazaya sebep olabileceğini söyleyenler var fakat ben öyle olmamasını umuyorum. Taraftarlar, en iyi sürücünün doğru şartlarda kazandığını görmek istiyorlar."

Lewis Hamilton, Mercedes Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images