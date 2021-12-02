Marko: "Cadde pistleri, Hamilton'ın zayıf noktası"

Formula 1'de artık sezonun son iki yarışına girilmiş durumda ve bu hafta sonu, Suudi Arabistan'da kurulan Cidde Cadde Pisti'ndeki ilk yarış gerçekleştirilecek.

Pistin hızlı yapısı ve tam gaz geçilen mesafe sayısı nedeniyle yarışın favorisi Mercedes ve Lemis Hamilton.

Fakat Red Bull son haftalarda yoğun simülatör çalışmaları yaparak, yarışa mümkün olduğunca iyi şekilde hazırlandı.

Gözler bu hafta sonu bir kez daha Max Verstappen ve Lewis Hamilton üzerindeki savaşta olacak. İkili arasında bitime iki yarış kala sekiz puan var.

Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, RTL'ye verdiği demeçte şöyle dedi: ”Bu şampiyonluk mücadelesinin yoğunluğu, daha önce yaşadığımız her şeyi geride bırakıyor."

"Max şu anda sekiz puan önde ve bu bir avantaj, ancak yeterli değil."

"Yine de bu, strateji anlamında belirli bir güvenlik payı verecek ve Max'in aklının bir köşesinde yer alacak."

Kaza ihtimali sorulduğunda Marko, "Pist üstünde birbirleriyle karşılaştıkları zaman -mücadele- daima yakın geçiyor. Kimse pes etmek istemiyor, ki bu anlaşılır bir şey. Sonuçta bunu yaptıkları takdirde, zihinsel açıdan diğerini güçlendirmiş oluyorlar." dedi.

Sonrasında Cidde hakkında şunları söyledi: "Mercedes'in güçlü motorla çok önde olacağı düşüncelerine katılmıyoruz."

"Bu bir cadde pisti ve Hamilton'ın zayıf yönlerinden birisi de cadde pistleridir."

"Monako'da önde değildi, Bakü'de de değildi. Umarım bu eğilim devam eder."

"Bu yarışa kazanma niyetiyle gidiyoruz. 'Bu bir Mercedes pisti ve bu bir Red Bull pisti' gibi tahminler bu yıl pek tutmadı."

"Ayrıca Max çok rahat ve kendi tarzı var. Kendi rutinine uyan, tüm bu sosyal medyadan uzak duran ve kendisi için önemli olan şeylere odaklanan çok istikrarlı biri."

"Bu yüzden çok farklı şeyler yapmasına gerek yok."