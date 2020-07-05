Bottas: "Sıralama turlarında her şeyi bir araya getirdim"

Mercedes pilotu Valtteri Bottas, antrenman turlarında geride kalmasına rağmen sıralama turlarında önemli bir adım atmayı başardı ve takım arkadaşı Lewis Hamilton'ın önünde kariyerinin 12. pole pozisyonunu elde etti.

Fin pilot, "Seanstan gerçekten keyif aldım. Sıralama turlarında kendimden en iyi şekilde faydalanmayı başardım. Bazen iyi olduğum bazı virajlar vardı ama çoğunlukla biraz gerideydim. Sıralama turları boyunca kendimi giderek daha güvende hissettim ve geride kaldığım alanlarda geliştim, iyi bir tur atmayı ve parçaları bir araya getirmeyi başardım. Aynen söylediğim gibi, gerçekten keyif aldım ve sonuç Mercedes'in gücünü gösteriyor. Bu, etkileyici."

"Bence masanın üzerinde biraz daha fazla zaman vardı. İkinci turumda biraz daha iyi geliyorum ama genişten döndüm ve pist dışına taştım. Bu benim hatamdı. Mükemmel değildi ama Lewis ile çok yakındı, bu yüzden yeterli olmasına sevindim."

"Elbette yarış ve uzun şartlar her zaman farklı bir konudur ve Red Bull'un iyi bir yarış aracına sahip olduğunu ve yarışın pek çok farklı şeye bağlı olduğunu biliyoruz. Henüz karşılaştırama yapamadık. Ama birbirimizden değil diğer takımlardan gelebilecek tehditlere de hazırız."

Mercedes, Red Bull'un aksine yarışa yumuşak lastikle başlayacak.

Bottas, bununla ilgili, "Takımın başlangıç ​​lastiği için olası tüm seçenekleri açık bir şekilde analiz ettiğinden eminim, bu yüzden evet, başlayacağımız lastiğin yumuşak olacağına karar vermeden önce düşündük. Sonuç olarak kararımız bu oldu." dedi.

Bottas, DAS sistemini kullandıklarını ve buna giderek daha fazla alıştığını söyledi.

"Sanırım pistlere ve koşullara bağlı olarak daha fazla potansiyel var ama evet, onu kullanıyoruz ve oldukça doğal hale gelmeye başlıyor. Açıkçası performans açısından büyük bir şey değil, ama mücadelede her küçük şey yardımcı oluyor ve çok sayıda küçük şeyi bir araya getirdiğimizde çok büyük bir şey oluyor."