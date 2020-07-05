Grosjean: "Ferrari motorunun geçen yılki avantajı yok gibi görünüyor"

Ferrari motorlu araçlar sıralama turlarında büyük oranda geride kaldı ve sadece Charles Leclerc sıralama turlarında son bölüme kaldı.

Ferrari motorunda bir sorun mu olduğu sorusuna Grosjean, "Bunu Ferrari'ye sormalısınız. Şahsen ben bilmiyorum... Bilirsiniz farklı yılları karşılaştırmak her zaman zordur. Ama evet, genellikle Ferrari motoru kullanan takımlar en azından sıralama turları konusunda biraz geriye gittiler ve diğerleri çok gelişti. Sanırım geçen yıl bir avantajımız vardı ve şimdi öyle görünmüyoruz." yanıtını verdi.

Haas pilotu, günün en büyük sürprizinin McLaren olduğunu da düşünüyor.

"Bence günün sürprizi McLaren oldu. Onların bu kadar hızlı olacağını düşünmemiştim. Racing Point hayal kırıklığı değil, ama özellikle dün yarış temposundan sonra daha iyi olmalarını bekliyordum çünkü Bottas'la aynı tempodalardı. Checo dün Bottas ile aynı turları atıyordu. Yani onları yukarıda görebiliyordum ama Mclaren'ı bu kadar yukarıda göremiyordum. Ferrari de biraz sürpriz çünkü onlardan biri Q2'de eleniyorsa ve bunun sebebi herhangi bir trafik ya da sarı bayrak değilse o zaman biraz sürpriz oluyor."

Grosjean, Haas'ın temposunun yeterle olmadığını söyledi.

"Evet, bence genel olarak kış testlerinde performans açısından gördüğümüz noktadayız, istediğimiz kadar hızlı değiliz. Ancak yarış temposunun genellikle biraz daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bu, her zaman iyi bir işarettir, çünkü o zaman yarışa gidebilir, mücadelelerin tadını çıkarabilir ve [geçen yıl yaşadığımızın aksine] sıralamada yükselmeye çalışabilirsiniz. Geçen yıl oldukça acı vericiydi. Sıralamalarda iyi olmak harikaydı ama sonra yarışta geriye düşmek hoş değildi."

"Yani evet, sanırım bu açıdan olmasını istediğimiz yerdeyiz. Görünüşe göre üç bölüm var. Önümüzdeki ikinci bölümden 0.3 ila 0.4 saniye uzaktayız. Williams, Alfa Romeo ve biz çok yakınız. Yani yapacak işlerimiz var. Dediğim gibi araç yarışta daha iyi hissettiriyor, yani hızımız daha iyi olabilir."