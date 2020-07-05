Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
02 Tem
-
05 Tem
Yarış:
05 Saat
:
55 Dakika
:
45 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
Styrian GP
09 Tem
-
12 Tem
FP1:
5 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
12 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
31 Tem
-
02 Ağu
FP1:
26 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
06 Ağu
-
09 Ağu
FP1:
33 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
54 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
61 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
82 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Canceled
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
110 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
117 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
131 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
145 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Grosjean: "Ferrari motorunun geçen yılki avantajı yok gibi görünüyor"

paylaşım
yorumlar
Grosjean: "Ferrari motorunun geçen yılki avantajı yok gibi görünüyor"
Ekleyen:
, Editör
5 Tem 2020 06:32

Haas pilotu Romain Grosjean, Avusturya'daki sıralama turlarının ardından Ferrari motorunun geçen yılki avantajının olmadığını itiraf etti.

Ferrari motorlu araçlar sıralama turlarında büyük oranda geride kaldı ve sadece Charles Leclerc sıralama turlarında son bölüme kaldı.

Ferrari motorunda bir sorun mu olduğu sorusuna Grosjean, "Bunu Ferrari'ye sormalısınız. Şahsen ben bilmiyorum... Bilirsiniz farklı yılları karşılaştırmak her zaman zordur. Ama evet, genellikle Ferrari motoru kullanan takımlar en azından sıralama turları konusunda biraz geriye gittiler ve diğerleri çok gelişti. Sanırım geçen yıl bir avantajımız vardı ve şimdi öyle görünmüyoruz." yanıtını verdi.

Haas pilotu, günün en büyük sürprizinin McLaren olduğunu da düşünüyor.

"Bence günün sürprizi McLaren oldu. Onların bu kadar hızlı olacağını düşünmemiştim. Racing Point hayal kırıklığı değil, ama özellikle dün yarış temposundan sonra daha iyi olmalarını bekliyordum çünkü Bottas'la aynı tempodalardı. Checo dün Bottas ile aynı turları atıyordu. Yani onları yukarıda görebiliyordum ama Mclaren'ı bu kadar yukarıda göremiyordum. Ferrari de biraz sürpriz çünkü onlardan biri Q2'de eleniyorsa ve bunun sebebi herhangi bir trafik ya da sarı bayrak değilse o zaman biraz sürpriz oluyor."

Grosjean, Haas'ın temposunun yeterle olmadığını söyledi.

"Evet, bence genel olarak kış testlerinde performans açısından gördüğümüz noktadayız, istediğimiz kadar hızlı değiliz. Ancak yarış temposunun genellikle biraz daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bu, her zaman iyi bir işarettir, çünkü o zaman yarışa gidebilir, mücadelelerin tadını çıkarabilir ve [geçen yıl yaşadığımızın aksine] sıralamada yükselmeye çalışabilirsiniz. Geçen yıl oldukça acı vericiydi. Sıralamalarda iyi olmak harikaydı ama sonra yarışta geriye düşmek hoş değildi."

"Yani evet, sanırım bu açıdan olmasını istediğimiz yerdeyiz. Görünüşe göre üç bölüm var. Önümüzdeki ikinci bölümden 0.3 ila 0.4 saniye uzaktayız. Williams, Alfa Romeo ve biz çok yakınız. Yani yapacak işlerimiz var. Dediğim gibi araç yarışta daha iyi hissettiriyor, yani hızımız daha iyi olabilir."

 
Sonraki haber
Hamilton, diğer sürücüler ile ırkçılık hakkında yaptıkları "ilginç" toplantıyı anlattı

Önceki haber

Hamilton, diğer sürücüler ile ırkçılık hakkında yaptıkları "ilginç" toplantıyı anlattı

Sonraki haber

Bottas: "Sıralama turlarında her şeyi bir araya getirdim"

Bottas: "Sıralama turlarında her şeyi bir araya getirdim"

trending Bugün

Avusturya GP: Pole pozisyonu tur rekoruyla Bottas'ın, Mercedes 1-2!
Formula 1 / Formula 1

Avusturya GP: Pole pozisyonu tur rekoruyla Bottas'ın, Mercedes 1-2!

Binotto: "Beklediğimiz daha çok zorlanıyoruz"
Formula 1 / Formula 1
1s

Binotto: "Beklediğimiz daha çok zorlanıyoruz"

Vettel ve Leclerc, yarışta daha güçlü olmayı umuyorlar
Formula 1 / Formula 1
1s

Vettel ve Leclerc, yarışta daha güçlü olmayı umuyorlar

Ferrari motorlu araçların tümü geçen yıla göre geriledi
Formula 1 / Formula 1

Ferrari motorlu araçların tümü geçen yıla göre geriledi

Hamilton, diğer sürücüler ile ırkçılık hakkında yaptıkları "ilginç" toplantıyı anlattı
Formula 1 / Formula 1
54dk

Hamilton, diğer sürücüler ile ırkçılık hakkında yaptıkları "ilginç" toplantıyı anlattı

Grosjean: "Ferrari motorunun geçen yılki avantajı yok gibi görünüyor"
Formula 1 / Formula 1
41dk

Grosjean: "Ferrari motorunun geçen yılki avantajı yok gibi görünüyor"

3-5 Temmuz Yarış Programı
GENEL / GENEL

3-5 Temmuz Yarış Programı

2020 Avusturya GP 1. antrenman: Mercedes hızlı başladı, Hamilton lider!
Formula 1 / Formula 1

2020 Avusturya GP 1. antrenman: Mercedes hızlı başladı, Hamilton lider!

Son Haberler

Analiz: Red Bull'un başarısız Mercedes protestosundan neler öğrendik?
Formula 1 / Formula 1
2dk

Analiz: Red Bull'un başarısız Mercedes protestosundan neler öğrendik?

Bottas: "Sıralama turlarında her şeyi bir araya getirdim"
Formula 1 / Formula 1
18dk

Bottas: "Sıralama turlarında her şeyi bir araya getirdim"

Grosjean: "Ferrari motorunun geçen yılki avantajı yok gibi görünüyor"
Formula 1 / Formula 1
41dk

Grosjean: "Ferrari motorunun geçen yılki avantajı yok gibi görünüyor"

Hamilton, diğer sürücüler ile ırkçılık hakkında yaptıkları "ilginç" toplantıyı anlattı
Formula 1 / Formula 1
54dk

Hamilton, diğer sürücüler ile ırkçılık hakkında yaptıkları "ilginç" toplantıyı anlattı

Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Avusturya GP: Pole pozisyonu tur rekoruyla Bottas'ın, Mercedes 1-2!

2
Formula 1

Binotto: "Beklediğimiz daha çok zorlanıyoruz"

1s
3
Formula 1

Vettel ve Leclerc, yarışta daha güçlü olmayı umuyorlar

1s
4
Formula 1

Ferrari motorlu araçların tümü geçen yıla göre geriledi

5
Formula 1

Hamilton, diğer sürücüler ile ırkçılık hakkında yaptıkları "ilginç" toplantıyı anlattı

54dk

Son Videolar

F1 AVUSTURYA GP HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER | Grand Prix tarihçesi ve istatistikler 05:49
Formula 1

F1 AVUSTURYA GP HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER | Grand Prix tarihçesi ve istatistikler

Grand Prix Greats – F1 sezon başlangıçları 03:46
Formula 1

Grand Prix Greats – F1 sezon başlangıçları

F1 2020 sezon ön incelemesi 21:37
Formula 1

F1 2020 sezon ön incelemesi

Grand Prix Greats – Renault'nun F1'i değiştirdiği dönem 03:18
Formula 1

Grand Prix Greats – Renault'nun F1'i değiştirdiği dönem

Grand Prix Greats – Kaotik 2005 Amerika GP 03:41
Formula 1

Grand Prix Greats – Kaotik 2005 Amerika GP

Son Haberler

Analiz: Red Bull'un başarısız Mercedes protestosundan neler öğrendik?
F1

Analiz: Red Bull'un başarısız Mercedes protestosundan neler öğrendik?

Bottas: "Sıralama turlarında her şeyi bir araya getirdim"
F1

Bottas: "Sıralama turlarında her şeyi bir araya getirdim"

Grosjean: "Ferrari motorunun geçen yılki avantajı yok gibi görünüyor"
F1

Grosjean: "Ferrari motorunun geçen yılki avantajı yok gibi görünüyor"

Hamilton, diğer sürücüler ile ırkçılık hakkında yaptıkları "ilginç" toplantıyı anlattı
F1

Hamilton, diğer sürücüler ile ırkçılık hakkında yaptıkları "ilginç" toplantıyı anlattı

Vettel ve Leclerc, yarışta daha güçlü olmayı umuyorlar
F1

Vettel ve Leclerc, yarışta daha güçlü olmayı umuyorlar

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.