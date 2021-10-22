Bottas: "Aracımız, sezon başına kıyasla artık daha sürülebilir"

Mercedes, sezona denge problemleriyle başlamıştı ve başlangıçta araçtan maksimumu çıkarmakta zorlanıyordu.

Ancak denge sorunlarını çözmelerinin ardından yeniden ön tarafa döndüler ve Silverstone'la beraber daha da güçlendiler. Şimdi takım, en hızlı araca sahip ekip gibi görünüyor.

Bottas, "Şu anda aracımız, sezon başına kıyasla çok daha sürülebilir. Sanırım araçla ilgili en büyük sorunlarımız, arka tarafında oldukça dengesiz olması ve genel olarak geçen yıla göre yol tutuş eksikliği yaşamamızdı. Sanırım son zamanlarda aracı biraz daha dengeli hale getirdik. Genel anlamda daha tutarlı ve daha sürülebilir oldu."

"Sezon ortasında ya da sezon başına doğru bazı güncellemeler getirdik. Fakat son zamanlarda güncellemememiz olmadı. Her şey ayarları geliştirmek, denge üzerinde çalışmak ve giderek daha sürülebilir hale getirmekle ilgiliydi."

"Gerçekten bir takım olarak çok büyük adımlar attığımızı hissetmiyorum. Bu yılki aracın gelişimini oldukça erken bir noktada durdurduk ve birkaç yarıştır çok benzer durumda. Bence bu, daha çok piste bağlı bir şey. Her zaman paketten daha fazla öğrenmeye devam ediyoruz. Çoğu şeyi küçük detaylar belirliyor, kimse kilometrelerde önde değil. Her şey pistlere bağlı. Bunu aklımızda tutmamız gerekiyor." dedi.

Son yarışın galibi Bottas, Austin'de güçlü ivmelerini devam ettirmelerini umuyor.

"Açıkçası yakaladığım bu pozitif ivmeyi sürmek istiyorum. Şu anda araç içerisinde kendime çok güveniyorum ve son üç yarışın bunu gösterdiğini düşünüyorum. Bu yüzden iyi formumu sürdürmemem için hiçbir neden göremiyorum. Ayrıca son kez burada yarıştığımızda, iyi bir yarış çıkarmıştım ve güçlü bir performansım vardı. Bu yüzden bu yarışı sabırsızlıkla bekliyorum. Geçen yıl katılamamak üzüntü vericiydi. Şimdi geri dönmek güzel."

"Buranın Türkiye'den farklı bir pist olduğunu hissediyorum. Özellikle burada daha fazla tümsek var. Bu, oldukça pürüzsüz olan Türkiye'den farklı özelliklere sahip. Ayrıca asfalt tipleri de çok farklı. Burada muhtemelen Türkiye'de olduğundan daha az yol tutuş olacak."