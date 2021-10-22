Norris, F1 anket sonuçlarının ardından genç taraftarları etkileyebildiği için memnunmuş

Motorsport Network tarafından F1 ve Nielsen Sports ile ortaklaşa gerçekleştirilen F1 Küresel Anketi'nin sonuçları, 187 farklı ülkeden 167.000'den fazla taraftarın yanıtlarının ardından Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sinden önce açıklandı.

Max Verstappen, taraftarların %14,4'ü tarafından favori isim oldu ve F1'in en popüler sürücüsü seçildi. McLaren sürücüsü Norris ise, 2017 oylamasında seçilen Lewis Hamilton'ın, %13,7 önünde ikinci sırada bitirmeyi başardı.

Norris, 24 yaş ve altı taraftarların favori sürücüsü olarak açık ara farkla öne çıktı ve F1'in seyircisinin daha çeşitli ve daha genç olduğu görülürken, kadın hayranlar arasında rakipsiz popülaritesinin keyfini çıkardı.

Norris, anket sonuçlarına ithafen, "Benim için bir galibiyet, tabii ki pistte alınan bir galibiyet ama pist dışındaki bu küçük şeyler, takım ve kendim için güzel."

"Açıkçası evde, son zamanlarda pek fazla yapmadığım Twitch'te yayın yapmak gibi diğer şeyleri de yapıyorum. Ancak bu sadece hayranlarla biraz daha fazla etkileşim kurmak için. Bence bu harika."

“Aynı zamanda büyümekte olan genç nesil çocuklar ve o yaş grubu üzerinde, hatta yaşlıların bazılarında biraz etkim olabileceğini bilmek, beni desteklediklerini bilmek güzel."

"Bunu duymak harika." dedi.

Norris, McLaren'ın taraftarların favori takımı olarak oyları kazanmasına da yardımcı oldu. McLaren'ın bu yıl pistte yeniden canlanması, 2017'de %15,8 olan oy payını 2021'de %29,5 ile neredeyse iki katına çıkarak, popülaritesinde önemli bir artışa sebep oldu.

Norris ve -sürücü oylamasında dördüncü olan- takım arkadaşı Daniel Ricciardo, McLaren'ın 16-24 yaş grubundaki taraftarların %40'ı ile birinci sırada oylanmasına yardımcı oldu. McLaren ayrıca İngiltere, ABD, Avustralya, Kanada ve Brezilya'da oylamada birinci olurken, Avrupa, Amerika, Orta Doğu ve Afrika'da da ilk sırada yer aldı.

Norris, "Takım için mutluyum. Sanırım bunun küçük bir parçasıyım."

"Takım olarak yaptığımız şey bu. Hayranlarımız için yaptıklarımız, ortaklarımızla yaptıklarımız vb. şeylerin çoğu, aynı zamanda hayranların bir parçası olmak. Formula 1 sadece 'Pistte başarılı olabilir misin?' demek değildir."

“Başka pek çok şey var ve bunlardan biri hayranları eğlendirmek ve onların sadece yarış pilotu olarak değil, kendiniz olarak diğer tarafınızı görmelerine izin vermek."

"Yani evet, geri dönüş almak güzel. Bununla iyi bir iş yapmamız güzel." dedi.

Ricciardo, anket sonucunu McLaren için "yüreklendirici" olarak nitelendirerek, pist dışı etkinliklerinin ve takımı tanıtmak için yapılan aktivitelerin değerini kanıtladı.

Ricciardo, "Pistten uzakta veya Pazar günü 15:00 dışında, birçok aktivite yapıyoruz."

"Taraftarlarla etkileşime geçmek ve yakın için çaba harcıyoruz ve bunun karşılığını alıyoruz. Onlara biraz daha erişim sağlamak güzel ve sanırım buna değdiğini bilmek güzel."

"Takım bunun için çok çaba harcıyor ve ben her zaman böyle şeyler karşısında oldukça rahat olmuşumdur."

“Belki kamerayı seviyorum, bilmiyorum! Lando da hemen hemen aynı, bu yüzden takımın bundan oldukça memnun olduğunu düşünüyorum." dedi.