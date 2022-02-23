Kış arası sona erdi, F1 Barselona testi bugün başlıyor

Haberi dinle

Formula 1'de 2021 sezonu 15 Aralık'ta yapılan Abu Dhabi GP ile sona ermişti ve o günden bu yana takımlar, belli oranda tatil yaparken, 2022 araçları üzerinde yoğun çalışmalar yaptılar.

Bu ay itibariyle çalışmalarda sona gelindi ve 10 takımdan 9'u yeni aracının lansmanıs yaparken, tamamı yeni aracını piste çıkardı. Sadece Alfa Romeo yeni aracını tanıtmadı fakat onlar da yeni araçlarını piste çıkardılar.

Barselona testi, bugün itibariyle başlıyor. Üç gün sürecek test, sabah ve öğleden sonra olmak üzere ikiye bölünecek.

Sabah bölümü TSi 11:00'de başlayıp, 15:00'e kadar devam edecek. Sonrasında bir saatlik ara verilecek ve 16:00 itibariyle öğleden sonra seansı başlayacak. Bu seans da, 20:00'ye kadar devam edecek.

Sürücü kadrosunu açıklamayan üç takım var. Ferrari, McLaren ve Alpine henüz test programını doğrulamadı. Fakat diğer takımların test programı belli olmuş durumda.

Motorsport.com Türkiye olarak biz de, yapacağımız canlı anlatımlarla beraber Barselona'da yaşananları anlık olarak sizlere aktarmış olacağız.

Test kadroları: