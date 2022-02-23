Alonso ve Perez, yeni kask tasarımlarını tanıttı
Fernando Alonso ve Sergio Perez, bu yıl mücadele edecekleri yeni kask tasarımlarını tanıttılar.
Alonso, bu yıl Alpine'deki ikinci sezonunu geçirecek ve geçen yılki dönüşünde, kendisiyle özdeşleşen kask tasarımlarından birini seçmişti.
İspanyol pilot, 2022 yılında, takımın yeni bir isim sponsoru olmasına rağmen kaskına sadık kaldı. Bu açıdan Alonso'nun pembe kaskla yarışacağı iddiasının doğru olmadığı ortaya çıktı.
Kask, temel olarak geçen yılki tasarımı koruyor ve mavi ile sarı renklerden oluşuyor. Ayrıca BWT logoları da kaskın üzerine yerleştirilmiş durumda.
Alonso'nun kask tasarımı
Fotoğraf: Fernando Alonso
Fotoğraf: Fernando Alonso
Sergio Perez de yeni sezonda kullanacağı kaskı tanıtan isimlerden birisi oldu.
Perez'in kask tasarımı:
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Kış arası sona erdi, F1 Barselona testi bugün başlıyor
Norris, 2022 aracına alışmak için sürüş stilinde denemeler yapıyor