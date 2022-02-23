Alonso ve Perez, yeni kask tasarımlarını tanıttı

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Alonso, bu yıl Alpine'deki ikinci sezonunu geçirecek ve geçen yılki dönüşünde, kendisiyle özdeşleşen kask tasarımlarından birini seçmişti.

İspanyol pilot, 2022 yılında, takımın yeni bir isim sponsoru olmasına rağmen kaskına sadık kaldı. Bu açıdan Alonso'nun pembe kaskla yarışacağı iddiasının doğru olmadığı ortaya çıktı.

Kask, temel olarak geçen yılki tasarımı koruyor ve mavi ile sarı renklerden oluşuyor. Ayrıca BWT logoları da kaskın üzerine yerleştirilmiş durumda.

Alonso'nun kask tasarımı

Nuevo casco de Fernando Alonso para 2022 1 / 2 Fotoğraf: Fernando Alonso Nuevo casco de Fernando Alonso para 2022 2 / 2 Fotoğraf: Fernando Alonso

Sergio Perez de yeni sezonda kullanacağı kaskı tanıtan isimlerden birisi oldu.

Perez'in kask tasarımı:

Helmet of Sergio Pérez, Red Bull Racing 1 / 16 Fotoğraf: Red Bull Content Pool Helmet of Sergio Pérez, Red Bull Racing 2 / 16 Fotoğraf: Red Bull Content Pool Helmet of Sergio Pérez, Red Bull Racing 3 / 16 Fotoğraf: Red Bull Content Pool Helmet of Sergio Pérez, Red Bull Racing 4 / 16 Fotoğraf: Red Bull Content Pool Helmet of Sergio Pérez, Red Bull Racing 5 / 16 Fotoğraf: Red Bull Content Pool Helmet of Sergio Pérez, Red Bull Racing 6 / 16 Fotoğraf: Red Bull Content Pool Helmet of Sergio Pérez, Red Bull Racing 7 / 16 Fotoğraf: Red Bull Content Pool Helmet of Sergio Pérez, Red Bull Racing 8 / 16 Fotoğraf: Red Bull Content Pool Helmet of Sergio Pérez, Red Bull Racing 9 / 16 Fotoğraf: Red Bull Content Pool Helmet of Sergio Pérez, Red Bull Racing 10 / 16 Fotoğraf: Red Bull Content Pool Helmet of Sergio Pérez, Red Bull Racing 11 / 16 Fotoğraf: Red Bull Content Pool Helmet of Sergio Pérez, Red Bull Racing 12 / 16 Fotoğraf: Red Bull Content Pool Helmet of Sergio Pérez, Red Bull Racing 13 / 16 Fotoğraf: Red Bull Content Pool Helmet of Sergio Pérez, Red Bull Racing 14 / 16 Fotoğraf: Red Bull Content Pool Helmet of Sergio Pérez, Red Bull Racing 15 / 16 Fotoğraf: Red Bull Content Pool Helmet of Sergio Pérez, Red Bull Racing 16 / 16 Fotoğraf: Red Bull Content Pool