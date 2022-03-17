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Formula 1 / Bahreyn GP Haberler

Bahreyn'de cuma günü kuvvetli rüzgar bekleniyor

Bahreyn GP öncesi yapılan hava tahminleri, cuma günü rüzgarın epey kvuvetli olacağını gösteriyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Bahreyn'de cuma günü kuvvetli rüzgar bekleniyor
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Aslında Bahreyn'deki kuvvetli rüzgarlar salı günü başladı ve bu durum geride bıraktığımız günlerde devam etti. 

Önümüzdeki birkaç günlük süreçte sert rüzgarların devam etmesi bekleniyor. Yapılan hava tahminlerine göre cuma günü rüzgarın hızı gün içerisinde saatte 37 km'yi bulacak.

Yağmur ihtimali bulunmasa da da hava bulutlu olacak.

Kuvvetli rüzgar cumartesi günü de etkisini sürdürecek. İlk tahminler cumartesi günü rüzgarın 31 km/s hızı bulacağını gösteriyor.

Pazar günü ise 23 km/s olacak.

Hava sıcaklığına bakıldığında cuma günü 22, cumartesi 24 ve pazar 27 derece olacak.

Bahreyn pistinin direktörü Şeyh Salman Al Khalifa, "Hava durumu söz konusu olduğunda, tam olarak ne olacağını asla bilemezsiniz, ancak her şeye karşı hazırlıklıyız."

"Perşembe rüzgarın hızı en uç noktaya ulaşacak ve sonrasında hafta sonu boyunca azalacak. Pazar gününe kadar her şeyin normale dönmesini bekliyoruz."

"Takımların, mühendislerinin ve sürücülerin bu koşullarla nasıl başa çıkacaklarını görmek ilginç olacak."

"Geçmişte rüzgarlar araçları  4. ve 13. virajlarda etkiliyordu. Şimdi herkesin yeni nesil araçları var, bu yüzden durum herkes için yeni olacak."

"Bakalım rüzgarın etkisi ne olacak? Fakat havanın o kadar da kötü olacağını düşünmüyorum…” dedi.

Bahrain flag

Bahrain flag

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

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