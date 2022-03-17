Vettel, COVID-19 olmasına rağmen kendisini iyi hissediyor

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Sebastian Vettel, geçen hafta gerçekleştirilen Bahreyn testlerinde sorunsuz şekilde piste çıkmıştı fakat Bahreyn GP öncesi yapılan son COVID-19 pozitif çıktı.

Alman pilot, kurallar gereği testi negatife dönene kadar Formula 1'de yer alamayacak ve bundan ötürü Bahreyn GP'yi kaçıracak.

Bu, 2007'den beri ilk kez Vettel'in gridde yer almayacağı anlamına geliyor.

Açıklamada Vettel'in sağlık durumu hakkında herhangi bir bilgiye yer verilmemişti. Fakat Auto Motor und Sport, Vettel'e yakın kaynaklarla görüştü.

Habere göre Vettel'in sağlık durumu iyi ve herhangi bir semptom göstermiyor. Vettel, daha önce belirtildiği üzere Bahreyn'de değil, İsviçre'de yani yaşadığı yerde karantinaya girmiş durumda.

Vettel'in 7 gün boyunca karantinada kalması gerekecek ve Suudi Arabistan GP'de yer alıp almayacağı belirsiz.

Fakat Daniel Ricciardo, bir haftalık sürenin ardından Bahreyn GP'ye katılabilmişti. Eğer Vettel'in COVID-19 testi negatife dönerse, o da Suudi Arabistan'da piste çıkacak.

Sebastian Vettel, Aston Martin Fotoğraf: Motorsport Images