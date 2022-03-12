Bahreyn testinin son gününde piste çıkacak isimler belli oldu
Tüm takımlar, Bahreyn'de gerçekleştirilecek testlerin son günü için sürücü kadrolarını açıkladılar.
2022 Formula 1 Bahreyn testlerinin son günü bugün gerçekleştiriliyor ve bugün tüm gün pistte olacak sadece iki isim var: Fernando Alonso ve Lando Norris.
Diğer takımlar günü sabah/öğleden sonra şeklinde ikiye bölmüş durumdalar.
Haas, güne bir saat erken başladı ve akşam iki saat geç kapatacak. Böylelikle perşembe günü kargonun geç gelmesi nedeniyle oluşan kaybı telafi etmiş olacaklar.
Cumartesi günkü test kadroları:
|Takım
|Pilotlar
|Red Bull Racing
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Sergio Perez (Sabah)
Max Verstappen (Öğleden sonra)
|Mercedes
|Lewis Hamilton (Sabah)
George Russell (Öğleden sonra)
|Ferrari
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Carlos Sainz (Sabah)
Charles Leclerc (Öğleden sonra)
|McLaren
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Lando Norris
|Aston Martin
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Lance Stroll (Sabah)
Sebastian Vettel (Öğleden sonra)
|Haas
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Kevin Magnussen (Sabah)
Mick Schumacher (Öğleden sonra)
|Williams
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Nicholas Latifi (Sabah)
Alex Albon (Öğleden sonra)
|AlphaTauri
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Pierre Gasly (Sabah)
Yuki Tsunoda (Öğleden sonra)
|Alfa Romeo
|Guanyu Zhou (Sabah)
Valtteri Bottas (Öğleden sonra)
|Alpine
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Fernando Alonso
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