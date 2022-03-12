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Formula 1 / Bahreyn Mart Testi Haberler

Bahreyn testinin son gününde piste çıkacak isimler belli oldu

Tüm takımlar, Bahreyn'de gerçekleştirilecek testlerin son günü için sürücü kadrolarını açıkladılar.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Bahreyn testinin son gününde piste çıkacak isimler belli oldu
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2022 Formula 1 Bahreyn testlerinin son günü bugün gerçekleştiriliyor ve bugün tüm gün pistte olacak sadece iki isim var: Fernando Alonso ve Lando Norris.

Diğer takımlar günü sabah/öğleden sonra şeklinde ikiye bölmüş durumdalar.

Haas, güne bir saat erken başladı ve akşam iki saat geç kapatacak. Böylelikle perşembe günü kargonun geç gelmesi nedeniyle oluşan kaybı telafi etmiş olacaklar.

Cumartesi günkü test kadroları:

Takım Pilotlar
Red Bull Racing

Sergio Perez (Sabah)

Max Verstappen (Öğleden sonra)
Mercedes Lewis Hamilton (Sabah)
George Russell (Öğleden sonra)
Ferrari

Carlos Sainz (Sabah)

Charles Leclerc (Öğleden sonra)
McLaren

Lando Norris
Aston Martin

Lance Stroll (Sabah)

Sebastian Vettel (Öğleden sonra)
Haas

Kevin Magnussen (Sabah)

Mick Schumacher (Öğleden sonra)
Williams

Nicholas Latifi (Sabah)

Alex Albon (Öğleden sonra)
AlphaTauri

Pierre Gasly (Sabah)

Yuki Tsunoda (Öğleden sonra)
Alfa Romeo Guanyu Zhou (Sabah)
Valtteri Bottas (Öğleden sonra)
Alpine

Fernando Alonso

 

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