Bahreyn testinin son gününde piste çıkacak isimler belli oldu

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2022 Formula 1 Bahreyn testlerinin son günü bugün gerçekleştiriliyor ve bugün tüm gün pistte olacak sadece iki isim var: Fernando Alonso ve Lando Norris.

Diğer takımlar günü sabah/öğleden sonra şeklinde ikiye bölmüş durumdalar.

Haas, güne bir saat erken başladı ve akşam iki saat geç kapatacak. Böylelikle perşembe günü kargonun geç gelmesi nedeniyle oluşan kaybı telafi etmiş olacaklar.

Cumartesi günkü test kadroları:

Takım Pilotlar Red Bull Racing Sergio Perez (Sabah) Max Verstappen (Öğleden sonra) Mercedes Lewis Hamilton (Sabah)

George Russell (Öğleden sonra) Ferrari Carlos Sainz (Sabah) Charles Leclerc (Öğleden sonra) McLaren Lando Norris Aston Martin Lance Stroll (Sabah) Sebastian Vettel (Öğleden sonra) Haas Kevin Magnussen (Sabah) Mick Schumacher (Öğleden sonra) Williams Nicholas Latifi (Sabah) Alex Albon (Öğleden sonra) AlphaTauri Pierre Gasly (Sabah) Yuki Tsunoda (Öğleden sonra) Alfa Romeo Guanyu Zhou (Sabah)

Valtteri Bottas (Öğleden sonra) Alpine Fernando Alonso