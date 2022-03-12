Norris: "Aracın tek tur performansını geliştirdik

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McLaren, frenlerde yaşadığı soğutma problemlerinden ötürü cuma günü arka arkaya çok az tur atabildi ve çoğu zaman, birkaç turun ardından pite geldi.

Takım yeni bir ön kanat da dahil olmak üzere aero testlere ve aracın tek tur performansına odaklandı. Cumartesi günü yeni parçaların gelmesiyle takım, uzun sürüşlere odaklanmayı hedefliyor.

Lando Norris, günün ardından şöyle konuştu: "Fena bir gün değildi. Hâlâ çözmeye çalıştığımız birkaç sorun yaşıyoruz, bu yüzden bugün yapabileceklerimizden en iyi şekilde faydalanmaya çalıştık."

"Henüz aracın uzun sürüşlerdeki hissini bilmiyoruz fakat kısa sürüşlerde bazı ilerlemeler kaydetmeyi başardık ve daha fazla aero test gerçekleştirdik ."

"Rüzgarın bu kadar değişmedi ve kumu pist üstüne taşıması nedeniyle kolay değildi. Zorluklara rağmen bugün yapabileceklerimizden en iyi şekilde faydalandık."

Teknik direktör James Key de pozitifti.

"Bu sabah araçla ilgili birkaç sorunu çözmemiz gerektiği için biraz yavaş başladık. Fakat bunu hallettik ve piste çıktığımız zaman çok şey öğrendik. Yaptığımız ayar çalışmaları, bu pistin Barselona'dan farklı olması nedeniyle hem ilginç hem de verimliydi."

"Ayrıca test parçalarıyla ilgili iyi ve tahmin edildiği gibi giden bir dizi test gerçekleştirdik. Ayrıca aero ölçümler de yaptık."

Norris'in geri bildirimlerini öven Key, testin son günüde mümkün olduğunca çok tur atıp, artık 2022'nin ilk yarışına odaklanmak istediklerini de ekledi.

Lando Norris, McLaren MCL36 Fotoğraf: Motorsport Images