Alonso: "Henüz %100 performansımda değilim"
Fernando Alonso, Portekiz'deki güçlü performansına rağmen henüz performans olarak %100 seviyede olmadığını belirtti.
Fernando Alonso, Portekiz'deki yarışta kendisinden beklenen performanslardan bir tanesini sergiledi.
Alonso, 13. başladığı yarışta, ilk turda geriye düşse de, sonrasında iyi bir yükseliş gerçekleştirerek 8. olmayı başardı.
İspanyol pilotun özellikle yarışın ilk bölümünde attığı istikrarlı turlar etkileyiciydi ve bu da Alonso'nun yarış sonunda daha yeni lastiklerle ön bölüme yükselmesini sağladı.
En iyi seviyesine gelip gelmediği sorusuna Alonso, "Maalesef öyle olduğunu düşünmüyorum."
"Bence, %100 hazır olmam için hâlâ biraz zaman gerekiyor. Portekiz'de kesinlikle daha rahat hissettim. Takımla olan çalışmalarda da daha iyi hissetim, lastiklerin uzun sürüşlerde nasıl davrandığını daha iyi anladım."
"Fakat eminim bu pazar günü Barselona'da, şu an burada hissettiğimden daha iyi hissedeceğim. Bu, doğal bir ilerleme süreci." dedi.
Alonso, Portekiz'de pek de iyi bir sıralama turları geçiremese de pazar günü çok iyi bir ilerleme kaydetmeyi başardı.
Alonso, cumartesiden pazara ne değiştirdikleri sorusuna, "Hiçbir şey. Temelde hafta sonu iyi olmayan tek şey sıralama turlarıydı. Cumartesi günkü sıralama performansımın yeterince iyi olmadığını düşünüyorum. Bu konuda net bir cevabım yok."
"İlk antrenmanda, ikinci antrenmanda, üçüncü antrenmanda ve yarışta çok iyi bir performans sergiledik fakat sıralama turlarında yeterince iyi değildik. Sıralama turlarında iyi değildim."
"Neler olduğunu araştırmaya çalışıyoruz. Özellikle Barselona ve Monako'da sıralama turlarının çok önemli olduğunu biliyoruz. Temiz bir cumartesi günü geçirmek ve gridde daha yukarılarda olmak güzel olurdu." yanıtını verdi.
Alonso, basın toplantısına vatandaşı Carlos Sainz ile katıldı ve sorulardan bir tanesi hangi ismin şampiyonayı daha yukarılarda bitireceğiydi.
Alonso bunla ilgili, "Bu konuda ikimiz de hemfikiriz. Carlos yıl sonunda önde olacak. Fakat, evet. Şampiyonayı 5., 7., 11. ya da 16. bitirebilirsiniz. Bu spora dair kazanırsınız ya da kazanamazsınız diye bir düşüncem var. Bu yıl maalesef bu konumda değiliz. Görünüşe bakılırsa sadece Mercedes ve Red Bull galibiyet için savaşabilecek ve bu yüzden biz de iyi bir iş çıkarıp, takımlarımıza yardım etmeye çalışacağız."
"Bireysel bir savaştan çok takımlar savaşında olacağımızı düşünüyorum. Fakat göreceğiz." yanıtını verdi.
Alpine'in şampiyonada Ferrari'yi yenip yenemeyeceği sorusuna ise Alonso, şakayla karışık "Elbette, %100!" yanıtını verdi ve gülümsedi.
Fernando Alonso, Alpine F1 and Carlos Sainz Jr., Ferrari in the Press Conference
Fotoğraf: FIA Pool
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|Kemal Şengül