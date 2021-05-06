Alonso: "Henüz %100 performansımda değilim"

Fernando Alonso, Portekiz'deki yarışta kendisinden beklenen performanslardan bir tanesini sergiledi.

Alonso, 13. başladığı yarışta, ilk turda geriye düşse de, sonrasında iyi bir yükseliş gerçekleştirerek 8. olmayı başardı.

İspanyol pilotun özellikle yarışın ilk bölümünde attığı istikrarlı turlar etkileyiciydi ve bu da Alonso'nun yarış sonunda daha yeni lastiklerle ön bölüme yükselmesini sağladı.

En iyi seviyesine gelip gelmediği sorusuna Alonso, "Maalesef öyle olduğunu düşünmüyorum."

"Bence, %100 hazır olmam için hâlâ biraz zaman gerekiyor. Portekiz'de kesinlikle daha rahat hissettim. Takımla olan çalışmalarda da daha iyi hissetim, lastiklerin uzun sürüşlerde nasıl davrandığını daha iyi anladım."

"Fakat eminim bu pazar günü Barselona'da, şu an burada hissettiğimden daha iyi hissedeceğim. Bu, doğal bir ilerleme süreci." dedi.

Alonso, Portekiz'de pek de iyi bir sıralama turları geçiremese de pazar günü çok iyi bir ilerleme kaydetmeyi başardı.

Alonso, cumartesiden pazara ne değiştirdikleri sorusuna, "Hiçbir şey. Temelde hafta sonu iyi olmayan tek şey sıralama turlarıydı. Cumartesi günkü sıralama performansımın yeterince iyi olmadığını düşünüyorum. Bu konuda net bir cevabım yok."