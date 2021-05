Alonso: "Henüz %100 performansımda değilim"

"Fakat eminim bu pazar günü Barselona'da, şu an burada hissettiğimden daha iyi hissedeceğim. Bu, doğal bir ilerleme süreci." dedi.

Alpine'in şampiyonada Ferrari'yi yenip yenemeyeceği sorusuna ise Alonso, şakayla karışık "Elbette, %100!" yanıtını verdi ve gülümsedi.

Fernando Alonso, Alpine F1 and Carlos Sainz Jr., Ferrari in the Press Conference

Fotoğraf: FIA Pool