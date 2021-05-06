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Formula 1 / İspanya GP Haberler

Schumacher: "İlerleme kaydetmemde iletişim ve takım çalışması büyük bir rol oynadı"

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İspanya Grand Prix'si öncesi basın toplantısında konuşan Haas pilotu Mick Schumacher, yeni takımında gösterdiği gelişimde iletişim ve takım çalışmasının büyük bir rol oynadığını söyledi.

Schumacher: "İlerleme kaydetmemde iletişim ve takım çalışması büyük bir rol oynadı"

Haas'ın çaylak pilotu Schumacher geçtiğimiz hafta sonu Portekiz’de başarılı bir yarış geçirdi.

Genç pilot sıralamalarda takım arkadaşı Nikita Mazepin’in önünde 19. sıraya yerleşmişti fakat pazar günü Raikkönen’in yarış dışı kalmasıyla ve Williams pilotu Latifi’yi geçmesiyle 17. sıraya yükselmeyi başardı.

Schumacher’in açık ara pistteki en yavaş araçla, bu sezon iyi bir ilerleme kaydeden Williams’tan Latifi’yi geçmesi oldukça takdir topladı. Alman pilot da bu durumdan memnun ve takımın standartlarına göre güçlü bir hafta sonu geçirdiğini düşünüyor. 

Schumacher, perşembe günü gerçekleşen İspanya Grand Prix’si basın toplantısında bu konu hakkında şu yorumlarda bulundu:

“Muhtemelen evet, [bu sezonki en iyi performansımdı]. Temiz bir yarış çıkardık ve bu iyi bir şey. Yarışa hatasız başlayıp hatasız bitirmeyi başardık, spin atmadım ya da o tarz bir şey yaşanmadı, bu yüzden çok mutluyum. “

“Ayrıca yarış tempomuzda oldukça güçlü gözüküyordu. Bence yapabileceğim daha fazla şey bile vardı. Ne yazık ki gerçek hızımızı gösterebilmek için Nicholas’ı daha erken geçmem gerekirdi. Fakat yine de bu hafta sonundan memnunum.”

Ayrıca Schumacher, İspanya’da yarışmayı da dört gözle beklediğini belirtti ve piste yeni eklenen 10. virajı görmek için de heyecanlı olduğunu söyledi.

Schumacher daha sonra takımın 2022’ye odaklanmak için 2021 aracını geliştirmeyi bırakmasına rağmen nasıl ilerleme gösterdiği sorulduğunda şöyle yanıt verdi: “Tabii ki bu [gelişimin] bir kısmı benden kaynaklı ama kesinlikle iletişim ve takım çalışması büyük bir rol oynadı. Araç ayarı açısında limitleri bulmakta daha agresifiz ve böylece ilerleme gösteriyoruz.”

Bunun yanında Schumacher, son günlerde çokça gündeme gelen, hayranların deyimiyle adeta bir “terapist” gibi olan yarış mühendisi Gary’le olan ilişkisinden de bahsetti.

“Evet, Gary harika. Elbette birlikte çalışmaya daha yeni başladık ama yine de birlikte çok yakın ve iyi bir şekilde çalıştık ki bu yüzden kendisinin performansımda çok pozitif bir etkisi oldu ve ilişkimiz gerçekten çok iyi.”

“Beni gerektiği zamanlarda sankinleştirmeyi başarıyor ve bu şekilde çok yüksek seviyede performans gösterebiliyoruz.”

Mick Schumacher, Haas F1 in the paddock

Mick Schumacher, Haas F1 in the paddock

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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Seri Formula 1
Etkinlik İspanya GP
Editör Selin Elif Köse

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