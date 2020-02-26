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Formula 1 / Son dakika

Alonso: "2020'nin favorisi Mercedes ve Hamilton"

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Alonso: "2020'nin favorisi Mercedes ve Hamilton"
Ekleyen:
, Editör
26 Şub 2020 08:42

Fernando Alonso, ilk testlerin ardından 2020'nin favorisinin bir kez daha Mercedes Lewis Hamilton olduğunu söyledi.

2020  Barcelona testlerinin ilk üç gününde Mercedes'in dayanıklılığı ve hızı oldukça dikkat çekiciydi.

Son altı yılda altı şampiyonluk alan Mercedes, buna ek olarak yeni bir sistem olan DAS'ı da tanıtınca, 2020 için tekrar favori olarak gösterilmeye başlandı.

Eski Ferrari ve McLaren F1 pilotu Fernando Alonso, ilk testlerin ardından yine aynı isimlerin şampiyon olacağına inanıyor.

"Mercedes gerçekten çok rekabetçi görünüyor."

"Bence Lewis Hamilton kazanacak. Çünkü Mercedes çok rekabetçi görünüyor. Çok büyük bir gelişim potansiyeline sahipler ve her geçen yıl büyük bir gelişim kaydediyorlar."

"Formula 1'de tahmin yapmak son derece zor olabilir ama bence favori onlar."

"Mercedes'in DAS sisteminin nasıl çalıştığını tam olarak bilmiyorum. Söylediğimiz veya konuştuğumuz şeyler tamamen spekülasyon. Bunun faydasını sadece Mercedes bilebilir. Ama bunun -düzlüklerde- DRS kadar büyük bir faktör olacağını düşünmüyorum. Yaklaşık yarım saniyeden bahsediyoruz."

"Bu tasarım bir kez daha, Mercedes'in lider olmasına rağmen gelişmeye devam ettiklerini ve ne kadar yetenekli olduklarını gösteriyor."

Alonso, Formula 1'e dönüşü hakkında da yorumlarda bulundu.

"Yaz aylarında geleceğim hakkında bir karar alacağım. 2021'de işler, yeni kurallarla birlikte biraz değişecek ve belki de galibiyet için savaşan araç sayısı üçle sınırlı kalmayacak."

"Bu yüzden kararımı daha sonra vereceğim. Şimdi odak noktam Indy 500."

"Formula 1'e olası geri dönüşümün McLaren'ın gelişimiyle ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Geçen yıl iyi bir adım attılar ve umarım bu sezon, bunu devam ettirebilirler."

"Umarım ilk üçe yaklaşabilecekleri büyük bir adım daha atarlar çünkü bunu hak ediyorlar. Bu harika bir takım."

"Ama benim Formula 1'in bana cazip gelip gelmediği konusunda bir karar vermem gerekiyor. 2021 kuralları kesinlikle ileriye doğru bir adım olacak ve umarım mücadele daha karmaşık hale gelecek. Tüm bu faktörlerle bu olasılığı düşünebilirim."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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