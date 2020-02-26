Ferrari, koronavirüs nedeniyle F1 fabrikasına erişime kısıtlama getirdi

Takımın Maranello fabrikası, virüs salgınının Avrupa'da en yayın olduğu bölgede bulunuyor ve takım, durumun kontrol altında tutulmasını sağlamak amacıyla harekete geçmek zorunda kaldı.

İtalyan takımın bu hafta teste katılma planları, bu durumda etkilenmedi ve personel her zamanki gibi kiralık uçaklarla teste gitti. Ancak takım, organizasyonu ve özellikle de fabrikadaki düzenlemeleri gözden geçirdi.

Takımdan yapılan açıklamada, “Ferrari, mevcut koronavirüs durumunu yönetmek için ihtiyati tedbirler aldı."

“Yerel yetkililer tarafından talep edildiği üzere, Maranello ve Modena'daki Ferrari Müzeleri kapatıldı ve şirket, bu bölgelerde ikamet eden veya etkilenen bölgeleri ziyaret eden çalışanların erişimini kısıtladı."

“Şirket ayrıca fabrika gezileri de dahil olmak üzere tüm dış ziyaretlerin yanı sıra, kritik olmayan tüm iş seyahatlerini de durum düzelene kadar askıya aldı. Durum yakından takip ediliyor. Yeni önlemler gerektiğinde derhal alınacak ve duyurulacak.” denildi.

Dünya genelinde artan koronavirüsünün F1'i nasıl etkileyeceği belirsizliğini koruyor.

Gelecek ay F1 şampiyonasının ikinci ayağına ev sahipliği yapacak olan Bahreyn, Salı günü Dubai'nin ana ulaşım merkezlerin gelen tüm uçuşları geçici olarak askıya aldığını açıklamıştı.

Vietnam ise, Vietnam Grand Prix'sinden bir hafta önce Hanoi'de gerçekleştirilecek olan badminton etkinliğinin Haziran ayına ertelendiğini duyurdu.

F1, Vietnam ve diğer yerlerdeki durumu izlemeye devam ediyor. FIA Çarşamba günü yaptığı açıklamada, gerekli her türlü önlemi alacağını yineledi.

“FIA gelecek yarışların durumunu değerlendirecek ve gerekirse motor sporları dünyasının ve halkın korunmasına yardımcı olmak için gerekli her şeyi yapacak."