Alfa Romeo, Fransa GP'de yeni Ferrari debriyajı kullanacak

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Ferrari müşteri takımı, sıkıntıları en belirgin şekilde tecrübe eden ekip olduğu için, ilk debriyajdaki titreşim sorunundan özellikle şikayetçiydi.

Valtteri Bottas, sorunu “debriyajın kendisinden gelen salınım ve torkun, arka tekerlere tutarlı bir şekilde gitmemesi” olarak özetledi.

Bunun, bu sezon genellikle Red Bull ve Mercedes'ten nispeten daha kötü startlar alan Ferrari takımını etkilediği de biliniyor.

Ferrari, buna karşın yeni bir debriyaj geliştiriyordu. Yeni debriyajın üç Ferrari takımında da kullanılıp kullanılmayacağı henüz belli değil ancak Bottas, Alfa Romeo'nun bu parçayı Paul Ricard'da kullanacağını açıkladı.

Bottas, "İlk kez antrenmanda deneyeceğiz ama bu, Ferrari'nin epey zamandır üzerinde çalıştığı bir şey. Şimdi ise nihayetinde debriyaj için salınımları önleyecek bazı yeni parçalar var. Oldukça büyük bir kayıp vardı."

"Ortalama olarak startta pozisyon kaybediyoruz ve bu iyi değil çünkü orta grup çok sıkışık. Birinin arkasına düştüğünüz an 20 tur boyunca orada kalıyorsunuz ve bu işleri kolaylaştırmıyor. Umarım artık iyi olur." dedi.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42, battles with George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ferrari pilotu Carlos Sainz, Ferrari'nin yeni debriyajı kullanıp kullanmadığını bilmiyor ancak sorunun farkında.

Sainz, "Evet, bu yıl aracımızda geçtiğimiz yıl gibi start almamıza izin vermeyen bir sorun olduğunu belirledik."

"Muhtemelen bu, motorumuzu kullanan diğer takımları da etkiliyor. Fakat problemin kaynağını biliyoruz."

"Bunu özel tutuyoruz. Hakkında çok fazla konuşmuyoruz çünkü her startta bu yüzden geri düşmüyoruz. Fakat muhtemelen bu araçta mümkün olan en iyi startı da almıyoruz. Umarım yıl içerisinde ve gelecek yıl gelişimi devam ettiririz." dedi.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Fotoğraf: Antonin Vincent / DPPI

Alfa Romeo, yılın başında debriyaj problemini çözmenin kolay olmayacağını ve sürücülerin, bununla mümkün olan en iyi şekilde baş etmeleri gerektiğini açıkça belirtmişti.

Sürücülerin kötü etkilenmesinin sebeplerinden biri de, takımların sorumlu olduğu ve start prosedürünü kapsayan donanım -direksiyon ve debriyaj pedalı tasarımı- olabilir.

Bottas, problemin daha çok tutuşun az olduğu pistlerde yaşandığını söyledi.

Fin pilot, "Kavramanın nasıl olacağı ve kalkış tutarsız oluyor."

"Daha fazla tutuş olan pistlerde bu problem daha az yaşanıyor çünkü debriyaja biraz daha fazla basabiliyoruz ve salınım daha az oluyor."

"Ayrıca yılın başında donanım tarafında, debriyaj pedallarının şekli gibi şeylerde biraz eksiktik ve her şey Mercedes'te alışık olduklarımdan farklıydı."

"Yani bunun üzerinde oldukça çalışmamız gerekti. Fakat donanım açısından tutarlılık şimdilerde iyiye gidiyor." dedi.