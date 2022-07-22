Hamilton, Alonso'yu Formula 1'deki en zorlu rakibi olarak seçti

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Hamilton, F1 tarihindeki en yüksek altıncı start sayısına sahip ve 2022 sezonunun sonunda, Michael Schumacher ve Jenson Button'ı dördüncü kez geçmeye hazırlanıyor.

Hamilton, Paul Ricard yarışı öncesinde, mevcut Alpine pilotu Alonso'yu Formula 1'deki en zorlu rakibi olarak seçti. İngiliz, F1'deki ilk çıkışını 2007 yılında ve Alonso'nun yanında McLaren ile yapmıştı.

"Spygate" skandalı McLaren'ın takımlar şampiyonasındaki tüm puanlarını kaybettirse de Hamilton, Alonso ile 109 puanla berabere kaldıktan sonra bir ikincilik daha elde ederek Kimi Raikkonen'in arkasında ikinci oldu.

Hamilton, "büyük" İspanyol hakkında, "Kimin en güçlü rakip olduğunu söylemek zor çünkü ne zaman birinin yanında olsanız, hayatınızda farklı bir yerde oluyorsunuz."

"Fernando'nun yanındayken 22 yaşındaydım."

"Mental olarak çok gençtim ve yetenek olarak iyiydim ama Fernando gibi büyük sürücüye karşı yarışabilmem için çok fazla baskı vardı."

"Saf tempo açısından en zor ismin Fernando olduğunu söyleyebilirim. İyi mücadelelerimiz oldu."

"Keşke daha fazlası olsa. Umarım yarışmaya devam eder ve ileride daha fazla mücadelelerimiz olur." dedi.

Lewis Hamilton, McLaren and Fernando Alonso, McLaren Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

2007 yılında takım içerisinde gerginlik çıkması -Alonso'nun Macaristan'daki McLaren pit garajında Hamilton'ı bloke etmesi ve takım patronu Ron Dennis'in Hamilton'ın tarafında olması- ve casus olayları ile birlikte, hem Alonso hem de McLaren 2008 sözleşmelerini karşılıklı olarak feshettiler.

Hamilton, daha sonra ilk şampiyonluk unvanına giden yolda Heikki Kovalainen'in yerine geçti ve ardından, 2013'te Mercedes'e geçene kadar McLaren'da Jenson Button ile takım arkadaşlığı yaptı.

Alonso, geçmişteki gerginliklerine rağmen Hamilton'a karşı yarışmanın "her zaman bir zevk" olduğunu belirtti.

Alonso, "Dürüst olmak gerekirse onun pek değiştiğini düşünmüyorum."

"2007'de zaten yetenekliydi ve şimdi tecrübesiyle birlikte hâlâ yeteneği var."

"Şahane bir sürücü ve sporumuzun efsanesi. Yani bütün bu zamanı onunla paylaşmak her zaman bir zevkti."

"Muhtemelen hiç kimse, birinin Michael Schumacher gibi yedi şampiyonluk kazanabileceğini düşünmüyordu. Bu yolculuk harika oldu."

"Mercedes'te, takımı yıllar boyunca inşa ettiler. Bu olağanüstüydü. 300. yarışını kutlarım." dedi.