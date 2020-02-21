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Formula 1 / Barcelona Şubat testi I / Test raporu

2020 Barcelona testi 3. gün: Bottas lider, Mercedes 1-2!

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2020 Barcelona testi 3. gün: Bottas lider, Mercedes 1-2!
Ekleyen:
, Editör
21 Şub 2020 17:01

2020 Formula 1 sezonu öncesinde Barcelona'da gerçekleştirilen ilk testlerin son gününde Mercedes pilotu Valtteri Bottas ilk sırada yer aldı.

Formula 1'de 2020'nin ilk test haftası, bugün yapılan sekiz saatlik test seansıyla birlikte sona ermiş oldu.

Tıpkı çarşamba ve perşembe günü olduğu gibi, bugün de şartlar testler için elverişliydi ve sürücüler ilk dakikalardan itibaren sürüş yaptılar.

Sabah bölümünde motor sorunu yaşayan Sebastian Vettel, günün ilk kırmızı bayrağına yol açtı. Ayrıca Williams'tan Nicholas Latifi de güç ünitesi arızası yaşadı. Sabah yaşanan bir diğer olay ise Max Verstappen'in sağ arka süspansiyonunu kırmasıydı.

Öğleden sonra ise birkaç olay daha oldu. Bunlardan ilki Kevin Magnussen'in sağ arka lastiğinin patlamasıyla spin atıp çakıl havuzuna saplanması oldu. Haas, bunun ardından günü erken kapatmayı seçti.

Ayrıca Daniel Ricciardo da Renault ile yolda kalarak günün dördüncü kırmızı bayrağına sebep oldu. Avustralyalı pilot, araç tamir edilip tekrar piste çıktığında spin de attı ancak bir yere çarpmadan yola devam etti.

Tüm bunların yaşandığı günü, Mercedes'ten Valtteri Bottas ilk sırada tamamladı. Sabah bölümünde C5 lastikle 1:15.732 yapan Finlandiyalı pilotun bu derecesini herhangi bir pilot geçmeyi başaramadı. Bottas böylelikle hem günü hem de testleri ilk sırada noktaladı.

Öğleden sonra Mercedes'te direksiyona geçen isim Lewis Hamilton'dı ve Avustralyalı pilot, 73 tur atmayı başardı.

Mercedes pilotları sırasıyla 65 ile 73 tur attılar. Bu da Mercedes için tur anlamında en kötü gün olduğu anlamına geliyordu.

Yine de Hamilton, 1:16.516'lık derecesiyle, takım arkadaşının 0.7 saniye gerisinde ikinci olmayı başardı.

Mercedes böylelikle testleri ilk iki sırada noktaladı.

Renault'dan Esteban Ocon, sabah bölümünde 1:17.102 yaptı ve testleri ikinci sırada noktalamış oldu. Fransız pilot toplamda 76 tur attı.

Racing Point'le gün boyunca sürüş yapan Lance Stroll, Ocon'un 0.2 saniye gerisinde dördüncü en iyi dereceyi yaparken, 100 tur barajını aşan isimler arasındaydı.

AlphaTauri ile sabah bölümünde piste çıkan Daniil Kvyat beşinci olurken, günün en çalışkan ismi Antonio Giovinazzi 1:17.469'la altıncı sırada yer aldı.

Giovinazzi attığı 152 turla oldukça yoğun bir günü geride bırakmış oldu.

Renault pilotu Daniel Ricciardo yaşadığı sorunlara rağmen 93 tur atmayı başardı ve Ocon'un'un 0.4 saniye gerisinde yedinci oldu.

RedBull Racing'le sabah bölümünde 1:17.636 yapan Max Verstappen sekizinci olurken, AlphaTauri'den Pierre Gasly dokuzuncu ve öğleden sonra Red Bull'u süren Alex Albon onuncu oldu.

Albon, takım arkadaşından 0.4 saniye yavaş kaldı.

McLaren'da sabah Carlos Sainz, öğleden sonra ise Lando Norris sürüş yaptı. Sainz 1:18.274 ile 11. olurken, Norris 1:18.454'le 14. oldu. ikili toplamda 125 tur attılar.

Haas pilotu Romain Grosjean toplamda 48 tur atıp 12. olurken, Ferrari'de Sebastian Vettel 100 tur attığı günü 13. sırada bitirdi.

Vettel, lider Bottas'tan 2.6 saniye yavaş kaldı. Son iki sırada ise Wiliams'tan Nicholas Latifi ile sadece dört tur atan Haas pilotu Kevin Magnussen yer aldı.

Spain Barcelone testi 3. gün sonuçları:

Poz. Pilot Takım Tur Derece Lastik
1 Finland Valtteri Bottas Mercedes 65 1:15.732    C5
2 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes 73 1:16.516   C5
3 France Esteban Ocon Renault 76 1:17.102    C4
4 Canada Lance Stroll Racing Point 116 1:17.338    C4
5 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri 62 1:17.427    C4
6 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 152 1:17.469   C5
7 Australia Daniel Ricciardo Renault 93 1:17.574   C4
8 Netherlands Max Verstappen Red Bull 86 1:17.636    C2
9 France Pierre Gasly AlphaTauri 59 1:17.783   C2
10 Thailand Alexander Albon Red Bull 83
1:18.154
  C2
11 Spain Carlos Sainz McLaren 76 1:18.274    C2
12 France Romain Grosjean Haas 48 1:18.380    C3
13 Germany Sebastian Vettel Ferrari 100 1:18.384    C3
14 United Kingdom Lando Norris McLaren 49 1:18.454   C3
15 Canada Nicholas Latifi Williams 72 1:19.004    C3
16 Denmark Kevin Magnussen Haas 4 1:19.709   C2
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Barcelona Şubat testi I
Alt-etkinlik Cuma
Editör Kemal Şengül

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