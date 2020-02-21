2020 Barcelona testi 3. gün: Bottas lider, Mercedes 1-2!

Formula 1'de 2020'nin ilk test haftası, bugün yapılan sekiz saatlik test seansıyla birlikte sona ermiş oldu.

Tıpkı çarşamba ve perşembe günü olduğu gibi, bugün de şartlar testler için elverişliydi ve sürücüler ilk dakikalardan itibaren sürüş yaptılar.

Sabah bölümünde motor sorunu yaşayan Sebastian Vettel, günün ilk kırmızı bayrağına yol açtı. Ayrıca Williams'tan Nicholas Latifi de güç ünitesi arızası yaşadı. Sabah yaşanan bir diğer olay ise Max Verstappen'in sağ arka süspansiyonunu kırmasıydı.

Öğleden sonra ise birkaç olay daha oldu. Bunlardan ilki Kevin Magnussen'in sağ arka lastiğinin patlamasıyla spin atıp çakıl havuzuna saplanması oldu. Haas, bunun ardından günü erken kapatmayı seçti.

Ayrıca Daniel Ricciardo da Renault ile yolda kalarak günün dördüncü kırmızı bayrağına sebep oldu. Avustralyalı pilot, araç tamir edilip tekrar piste çıktığında spin de attı ancak bir yere çarpmadan yola devam etti.

Tüm bunların yaşandığı günü, Mercedes'ten Valtteri Bottas ilk sırada tamamladı. Sabah bölümünde C5 lastikle 1:15.732 yapan Finlandiyalı pilotun bu derecesini herhangi bir pilot geçmeyi başaramadı. Bottas böylelikle hem günü hem de testleri ilk sırada noktaladı.

Öğleden sonra Mercedes'te direksiyona geçen isim Lewis Hamilton'dı ve Avustralyalı pilot, 73 tur atmayı başardı.

Mercedes pilotları sırasıyla 65 ile 73 tur attılar. Bu da Mercedes için tur anlamında en kötü gün olduğu anlamına geliyordu.

Yine de Hamilton, 1:16.516'lık derecesiyle, takım arkadaşının 0.7 saniye gerisinde ikinci olmayı başardı.

Mercedes böylelikle testleri ilk iki sırada noktaladı.

Renault'dan Esteban Ocon, sabah bölümünde 1:17.102 yaptı ve testleri ikinci sırada noktalamış oldu. Fransız pilot toplamda 76 tur attı.

Racing Point'le gün boyunca sürüş yapan Lance Stroll, Ocon'un 0.2 saniye gerisinde dördüncü en iyi dereceyi yaparken, 100 tur barajını aşan isimler arasındaydı.

AlphaTauri ile sabah bölümünde piste çıkan Daniil Kvyat beşinci olurken, günün en çalışkan ismi Antonio Giovinazzi 1:17.469'la altıncı sırada yer aldı.

Giovinazzi attığı 152 turla oldukça yoğun bir günü geride bırakmış oldu.

Renault pilotu Daniel Ricciardo yaşadığı sorunlara rağmen 93 tur atmayı başardı ve Ocon'un'un 0.4 saniye gerisinde yedinci oldu.

RedBull Racing'le sabah bölümünde 1:17.636 yapan Max Verstappen sekizinci olurken, AlphaTauri'den Pierre Gasly dokuzuncu ve öğleden sonra Red Bull'u süren Alex Albon onuncu oldu.

Albon, takım arkadaşından 0.4 saniye yavaş kaldı.

McLaren'da sabah Carlos Sainz, öğleden sonra ise Lando Norris sürüş yaptı. Sainz 1:18.274 ile 11. olurken, Norris 1:18.454'le 14. oldu. ikili toplamda 125 tur attılar.

Haas pilotu Romain Grosjean toplamda 48 tur atıp 12. olurken, Ferrari'de Sebastian Vettel 100 tur attığı günü 13. sırada bitirdi.

Vettel, lider Bottas'tan 2.6 saniye yavaş kaldı. Son iki sırada ise Wiliams'tan Nicholas Latifi ile sadece dört tur atan Haas pilotu Kevin Magnussen yer aldı.

Barcelone testi 3. gün sonuçları: