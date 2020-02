Bottas: "Herkesi yenebileceğime inanıyorum"

Fin pilot testlerin ilk haftası hakkında şunları söyledi: "Bence gayet iyi bir 2.5 gün geçirdik. Tabii ki de çok fazla değil ancak testin yarısına geldik ve iyi bir hissiyata sahibim."

"Araçla ilgili büyük bir denge sorunu yok, aracın tavrı gayet iyiydi ve her gün daha da aracı geliştirmeyi başardık. Gittikçe daha iyi bir hal alıyoruz, gitmemiz gereken yere doğru ilerliyoruz. Sabahın sonunda gayet iyi bir hissiyat yakaladım, bu yüzden, her ne kadar hafif küçük sorunlarla uğraşıyor olsak da, bunlar testlerin parçası. Genel olarak her şey gayet iyiydi."

An itibariyle kimse genel güç sıralamasını bilmiyor olsa da üç takımın şampiyonaya yakın durumda olacağı tahminler arasında, Valtteri Bottas'a ise Ricciardo'nun bu savaşa girip girmeyeceği soruldu ve bu konuda Fin pilot şu açıklamayı yaptı: "An itibariyle takımları sıralamak için çok erken."

"Tabii ki de geçen sene hangi takımların önde olduğu belliydi, Biz, Ferrari ve Red Bull, ve daha çok kural değişikliği olmamasıyla beraber bana göre bu üç takım favoriler arasında, ancak hangi takımın kış boyunca ne yapabileceği hiç belli değil.

"Bu yüzden bir tahmin yapmak zor, ancak o çok iyi bir sürücü, aynı zamanda bu durum tamamen ona bağlı da değil, takıma, araca ve sporun kendisine de bağlı."

Valtteri Bottas geçtiğimiz seneye güçlü bir başlangıç yapmıştı ve bunu "Bottas 2.0" versiyonu olarak tanımlamıştı.

"Bottas 3.0" olup olmayacağı şeklindeki soruya ise şu cevabı verdi: "Versiyon veya sayıları bilmiyorum, çok da umrumda değil açıkçası. Umrumda olan tek şey bu sene daha iyi olmak ve geçen senekinin üstüne koyabilmek. 2018'den 2019'a geçerken büyük bir zıplama yaptım ve tekrar bunu yapmayı planlıyorum.

"Hala bunun üstünde çalışıyorum. İyi bir kış arası geçirdim, geçen sene öğrendim ki biraz geriye çekilmek, önceki seneleri sindirmek gerekiyor. Aynı zamanda mühendislerle beraber çalışıyorum ve zayıf noktalarım üzerine çalışıyorum, daha iyi olmaya çalışıyorum ve bunun üzerine çalışmaya devam ediyorum."

"Daha önce de dediğim gibi, araçta pek çok farklı şeye adapte sürüş olarak konsantre olmak güzeldi, önceki senelerde bunu başaramamıştım. Gayet iyi bir kıştı. Çoğu zaman Avustralya'da bulundum, daha sonrasında da Lapland'da ralliye katıldım, pek çok zıt şey, doğru ayarda yaşadım."

"Geçtiğimiz sezon boyunca Lewis gerçekten daha iyiydi, bu yüzden bu sene pek çok konuda daha iyi olmam lazım, özellikle istikrarlı olmam lazım. İyi günümde, %100'ümü aldığında, başarabileceğimi hissediyorum, herkesi yenebileceğime inanıyorum."

"Ancak bir yarış hafta sonu olarak o pozisyonda olmak, asıl zorlu kısım o. Pek çok şey bir araya gelmeli. Bunu düzeltmek için çok çalıştım ve iyi sonuç aldım. Bu yüzden bu sezonu iple çekiyorum, çünkü burada ne söylediğim önemli değil, konuşarak puan kazanmıyorsunuz. Bu yüzden piste çıkıp yarışmak için çok heyecanlıyım, neler olacağını göreceğiz."