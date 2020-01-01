Canlı Anlatım: Toskana GP 2. antrenman seansı
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Ekleyen: Cem Özel, Kemal Şengül
Özet
Durum: Canlı
10:33 Alman sürücü son sektörde durmuş durumda
10:33 Vettel motorun durduğunu belirtiyor
10:32
10:30 Hamilton 0.207sn geride ikinci, Verstappen 0.246sn geride üçüncü oluyor
10:30 Seansın lideri yine Bottas oluyor
10:30 Ve seansın sonuna geliyoruz!
10:25 Raikkonen yeniden pistte
10:25 Son 5 dakika
10:23 Perez-Raikkonen kazası seans sonrasında incelenecek
10:20 Raikkonen, Norris ve Grosjean dışındaki isimler pistte
10:19
10:18
10:17 Seans kaldığı yerden devam ediyor
10:16
10:16
10:15 Kaza inceleme altına alınıyor
10:14 Pistteki parçaların ve çakılların temizlenmesi için kırmızı bayrak sallanıyor
10:14 Pitten çıkan Perez yeteri kadar yavaşlayamayarak Raikkonen'e temas ediyor ve ön kanadına hasar veriyor
10:13 Kırmızı bayrak!
10:12 Raikkonen'in Perez'le temas yaşayarak spin attığı görülüyor!
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