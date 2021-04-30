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Formula 1

Canlı anlatım: Portekiz GP 2. antrenman seansı

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Ekleyen: Betim Aker

Özet

Portekiz GP 2. antrenman canlı anlatımı, Honda Türkiye desteğiyle yapılmaktadır.
Durum: Durdu
11:15 Portekiz Grand Prix hafta sonunun ikinci antrenman seansını bizimle takip ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Yarın üçüncü antrenmanlarda ve sıralama turlarında tekrar görüşmek üzere. Sağlıklı ve iyi günler dileriz!
11:14 Sürücüler şu anda. start antrenmanlarına geçtiler
11:12 Hamilton ikinci seansı 1:19.837'yle ilk sırada tamamlıyor
11:11 Sıralamamız:
Hamilton
Verstappen
Bottas
Sainz
Alonso
Ocon
Leclerc
Ricciardo
Stroll
Perez
11:11 Seans bitti!
11:08 2 dakika içerisinde seans bitecek
11:07 Gasly de pite giriyor
11:06 Bir önceki seasın üçüncüsü Perez, şu anda 1:20.516'yla 10. sırada
11:04 Şu anda üçüncü sıradaki Bottas pite giriyor
11:02 Şu anda herkes pistte
11:02
 
11:01 F1'in grafiklerine göre, ikinci antrenman seansında göre Hamilton'un sıralamalarda tempolarında en hızlı isim olduğunu görüyoruz. İngiliz pilotu Verstappen, Bottas, Sainz, Perez, Ocon ve Gasly takip ediyor
11:00 İkinci antrenman seansında son 10 dakikaya giriyoruz
10:58 Hamilton takım telsizinden lastiklerinin iyi olmadığını söylüyor ve pite girecek
10:57 Bu hafta sonu dikkate alınacak pist limitleri, 1-4-15. virajlar
10:56 Raikkonen, pist sınırlarının dışına çıkıyor
10:55 İlk 10, uzun zamandır değişmiyor
10:54 Schumacher, takım telsizinden motorla ilgili bir sorun olduğunu söyledi. Alman pilotun mühendisi ona yavaşlaması gerektiğini söyledi.
10:53 Raikkonen üç sektörde de kendi en iyi zamanlarını çıkardı.
10:52 Verstappen, Ricciardo, Perez, Norris dışında herkes turlarına devam ediyor
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