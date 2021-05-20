Canlı anlatım: Monako GP 2. antrenman seansı
paylaşım
yorumlar
Ekleyen: Kemal Şengül
Özet
Durum: Canlı
09:14 Verstappen, Hamilton'dan 0.029 saniye yavaş kalıyor ve ikinci sıraya çıkıyor.
09:14 Bottas 1:12.872 yaparak ikinci sıraya çıkıyor. Verstappen kendi turundan daha iyi geliyor.
09:13 Perez 1:13.308'le üçüncülüğü geri alırken, Sainz 1:13.596 ile dördüncü sıraya çıktı.
09:12 Derecelere yetişemiyoruz. Şu anda herkes kendi derecesini geliştiriyor.
09:12
09:12 Verstappen en hızlı turunda trafikte kalmış.
09:11 Hayır, Hamilton 1:12.772 yapıyor!
09:11 Verstappen 1:13.241 yaparak liderliğin tek sahibi oluyor!
09:11
09:11 İlk sektörde Verstappen 0.1 saniye daha hızlı, ancak ikinci ve üçüncü sektörde Hamilton daha iyi.
09:10 Perez 1:13.690'la en iyi derecesini geliştiriyor.
09:09
Hem Verstappen hem de Hamilton 1:13.499 yapıyor!
09:09 Verstappen 1:13.499'la en hızlı turu daha da geliştiriyor.
09:08 Sainz 10. virajı kaçırıyor ve turu bırakıyor.
09:08 Norris en iyi ilk sektör zamanını Verstappen'den aldı.
09:08 Bu arada Leclerc 1:14.111'le üçüncü sıraya çıktı.
09:08 Verstappen en hızlı ilk sektörle geliyor.
09:07 Hamilton 10. virajda pist dışına taşıyor ve turu bırakıyor.
09:07 Şu anda Sainz hariç herkeste orta lastik var.
09:07 Verstappen 1:13.961'le lider, Perez 1:14.071'le ikinci!
Yorumları görüntüle
Çok Okunanlar
9 May 2021
İspanya GP grid pozisyonları
3 May 2021
F1: Hamilton bu sene 2. zaferini aldı
Slayt Şov