Canlı anlatım: Meksika GP Sıralama Turları
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Ekleyen: Betim Aker
Özet
Durum: Durdu
16:32 Bu heyecanlı sıralama turları seansını bizlerle takip ettiğiniz için teşekkür ederiz! Yarın yarışta görüşmek üzere iyi geceler dileriz!
16:30
16:29 Üçüncü bölüm sonuçları:
- Bottas
- Hamilton
- Verstappen
- Perez
- Gasly
- Sainz
- Ricciardo
- Leclerc
- Tsunoda
- Norris
16:28 Verstappen üçüncü sırada, ev sahibi Perez ise dördüncü sırada yerlerini aldılar
16:27 Takım arkadaşı Hamilton ikinci sırada, Mercedes ön çizgiyi kapatıyor
16:27 Bottas, Meksika'da pole pozisyonunun sahibi oluyor
16:26 Damalı bayrak sallanıyor!
16:26 Bottas ilk sektörde mor dereceyi eline aldı
16:25 Ricciardo ilk sektörde mor dereceyle geliyor
16:25 Son iki dakika içindeyiz
16:24 Diğer tüm sürücüler sıfır yumuşak lastiklerle turlarına başlayacaklar
16:23 Tsunoda ve Norris kullanılmş yumuşak hamurlarla pistte
16:23 Mercedes'ler dışında herkes pistte
16:22 Son beş dakikaya girdik, tüm sürücüler pitlerinde
16:19 Geçici pole şu anda Bottas'ın elinde
16:19 Hamilton da takım arkadaşının 0.145 saniye arkasında ikinci sırayı rakibinin elinden alıyor
16:18 Bottas, Verstappen'in 0.350 saniye önünde ilk sıraya yerleşiyor
16:18 Gasly, Verstappen'in 0.279 saniye arkasında üçüncü sırada
16:18 Verstappen 1:16.225'le ilk sırada
16:18 Ricciardo ilk süreyi çıkaran isim oluyor ve 1:16.965 yapıyor
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