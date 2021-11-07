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Formula 1

Canlı anlatım: Meksika GP

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Ekleyen: Cem Özel

Özet
Durum: Durdu
15:53 Hafta sonu boyunca bizleri takip ettiğiniz için teşekkürler. Gelecek hafta Brezilya'da görüşmek üzere, hoşçakalın!
15:52 Böylelikle Meksika GP'nin sonuna geliyoruz
15:51 Takımlar şampiyonasında ise Mercedes sadece 1 puan önde!
15:49 Böylelikle Verstappen, Hamilton ile arayı 19 puana çıkarıyor
15:49
 
15:47
 
15:44
 
15:44
 
15:43 İlk 10'u ise Vettel, Raikkonen, Alonso ve Norris tamamlıyor
15:43 Gasly 4, Leclerc 5, Sainz 6. oluyor
15:43 Bottas son anda en hızlı turu atıyor! 1:17.774
15:42 Hamilton ikinci, Perez üçüncü sırada finiş görüyor!
15:42 Ve Meksika GP'nin galibi Verstappen oluyor!
15:41 Son tur!
15:41 Bu arada Sainz, Gasly'i yakalayamayınca yerini Leclerc'e geri veriyor
15:41 Bu ikili şimdi Raikkonen'e tur bindirecek
15:40 Perez yeniden Hamilton'ın DRS mesafesinde!
15:39
 
15:39
 
15:39 Bottas yine pitte
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