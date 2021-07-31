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Formula 1

Canlı Anlatım: Macaristan GP sıralama turları

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Ekleyen: Betim Aker

Özet
Durum: Durdu
10:15 Yarınki yarış gridinin belirlendiği sıralama turlarını bizlerle takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yarın yarışta görüşmek üzere!
10:14 Norris altıncı, Leclerc yedinci, Ocon sekizinci, Alonso dokuzuncu ve Vettel onuncu sırada
10:13 Perez ve Gasly'yle de ilk beş tamamlanacak
10:11 Bottas ikinci, Verstappen ise üçüncü sırada
10:11 Pole pozisyonu Hamilton'ın oluyor
10:10 Verstappen turunu geliştiriyor fakat üçüncü sırada kalıyor
10:09 Perez tekrar başlama şansını kaçırdı
10:06 Vettel sekizinci sıraya çıkıyor
10:03 Vettel piste çıkıyor
10:02 Verstappen yol tutuşunun az olduğunu telsizden söyledi
10:02 Perez 1.002 saniye arkada dördüncü sırada
10:01 Bottas da Hamilton'ın 0.315 saniye arkasında ikinci sırada
10:01 Verstappen-Hamilton farkı: 0565 saniye
10:01 Hamilton üç sektörde de mor dereceyle birinci sırada
10:00 Ocon birinci sırada
09:59 Norris iki turluk lastiklerle pistte
09:59 Tüm pilotlar yumuşak lastiklerle pistte
09:58 Vettel dışında herkes pistte
09:56 Henüz piste çıkan yok
09:56 Üçüncü bölüm başlıyor!
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