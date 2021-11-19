Canlı anlatım: Katar GP 2. antrenman seansı
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Ekleyen: Cem Özel
Özet
Durum: Canlı
09:42 Verstappen turunu geliştiriyor ancak 0.350sn geride 3. sırada
09:41 Verstappen 0.431sn geride dördüncü sırada
09:37 Vettel ilk virajda Hamilton'a, sonrasında ise Perez'e takılıyor
09:34 Gasly 0.209sn geride ikinci sırada
09:30 Seansın yarısı geride kalırken sıralama:
BOT
HAM
NOR
STR
TSU
VER
PER
VET
SAI
OCO
ALO
LEC
RIC
RUS
LAT
RAI
GIO
GAS
MSC
MAZ
BOT
HAM
NOR
STR
TSU
VER
PER
VET
SAI
OCO
ALO
LEC
RIC
RUS
LAT
RAI
GIO
GAS
MSC
MAZ
09:30 Norris 0.308sn geride üçüncülüğe yerleşiyor
09:29 Bottas'ın derecesi, pist limitleri sebebiyle siliniyor
09:28 Gasly son virajda harika bir kontrayla beraber spin atmaktan son anda kurtuluyor
09:27 Stroll 3, Tsunoda 4. sıraya yükseliyor
09:27 Hamilton 0.416sn geride ikinci sırada
09:26 Bottas'tan 1:23.154 geliyor
09:26 Sürücüler yumuşak lastiklerle hızlı turlar deneyecek gibi gözüküyor
09:25 Pist yeniden kalabalıklaşmış durumda
09:24
09:24
09:22 Williams'ın son olarak pole pozisyonunu alması ve ilk çizgiyi kapatmasının üzerinden 150 yarış geçmiş durumda (Felipe Massa ve Valtteri Bottas - 2014 Avusturya GP)
09:20 Ancak Latifi pisti yalnız bırakmıyor ve garajı terk ediyor
09:19 Şimdi Alfa Romeo'lar da garaja dönüyorlar
09:18
09:18 Şu anda pistte sadece Alfa Romeo sürücüleri var
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