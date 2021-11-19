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Formula 1

Canlı anlatım: Katar GP 2. antrenman seansı

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Ekleyen: Cem Özel

Özet
Durum: Canlı
09:42 Verstappen turunu geliştiriyor ancak 0.350sn geride 3. sırada
09:41 Verstappen 0.431sn geride dördüncü sırada
09:37 Vettel ilk virajda Hamilton'a, sonrasında ise Perez'e takılıyor
09:34 Gasly 0.209sn geride ikinci sırada
09:30 Seansın yarısı geride kalırken sıralama:

BOT
HAM
NOR
STR
TSU
VER
PER
VET
SAI
OCO
ALO
LEC
RIC
RUS
LAT
RAI
GIO
GAS
MSC
MAZ
09:30 Norris 0.308sn geride üçüncülüğe yerleşiyor
09:29 Bottas'ın derecesi, pist limitleri sebebiyle siliniyor
09:28 Gasly son virajda harika bir kontrayla beraber spin atmaktan son anda kurtuluyor
09:27 Stroll 3, Tsunoda 4. sıraya yükseliyor
09:27 Hamilton 0.416sn geride ikinci sırada
09:26 Bottas'tan 1:23.154 geliyor
09:26 Sürücüler yumuşak lastiklerle hızlı turlar deneyecek gibi gözüküyor
09:25 Pist yeniden kalabalıklaşmış durumda
09:24
 
09:24
 
09:22 Williams'ın son olarak pole pozisyonunu alması ve ilk çizgiyi kapatmasının üzerinden 150 yarış geçmiş durumda (Felipe Massa ve Valtteri Bottas - 2014 Avusturya GP)
09:20 Ancak Latifi pisti yalnız bırakmıyor ve garajı terk ediyor
09:19 Şimdi Alfa Romeo'lar da garaja dönüyorlar
09:18
 
09:18 Şu anda pistte sadece Alfa Romeo sürücüleri var
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