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Formula 1

Canlı Anlatım: İtalya GP 2. antrenman seansı

paylaşım
yorumlar

Ekleyen: Cem Özel

Özet
Durum: Canlı
09:22 Ocon orta hamurla 0.243sn geride ikinci sırada
09:21 Leclerc'in turu siliniyor
09:21 Russell pistteki trafikten endişe duyduğunu belirtiyor
09:21 Sainz'da sert, Leclerc'te orta hamur var
09:20 Şimdi Sainz 0.322sn geride ikinci, Leclerc 0.433sn geride üçüncü sıraya yerleşiyor
09:19 Stroll 0.478sn geride ikinci, Ricciardo 0.502sn geride üçüncü sırada
09:19
 
09:17 Henüz Verstappen, Hamilton ve Bottas piste çıkmadı
09:14 Gasly orta hamurla 1:22.034 yapıyor ve ilk sırada
09:12 Racing Point sürücüsü bu turu orta hamurla kaydediyor
09:11 Stroll 1:22.556 ile ilk sırada
09:07 Alfa Romeo ve Haas sürücüleri piste çıkıyorlar
09:06
 
09:03 Henüz piste çıkan bir araç yok
09:03 Bu arada seansa başlıyoruz
09:01 İlk seansta yerini F2 sürücüsü Nissany'e bırakan Russell yeniden aracına dönmüş durumda

 
09:00 Ayrıca McLaren garajını çeken kameraman küçük bir kaza geçirdi :)

 
08:59 İlk seansın en büyük olayı ise Verstappen'in kazasıydı

 
08:57 İlk seansta Mercedes'lerin üstünlüğü vardı. İlk 3'te Bottas, Hamilton, Albon sıralaması vardı

 
08:55 İtalya GP öncesi 2. antrenman seansında birlikteyiz
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