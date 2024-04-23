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Formula 1 Miami GP

Ferrari, Miami GP'ye mavi renk düzeniyle çıkacak!

Ferrari, Miami Grand Prix'sinde ikonikleşen kırmızı rengini değiştirerek iki farklı tondaki mavi renk düzeniyle piste çıkacak.

Sam Hall
Sam Hall
Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Ferrari, Miami Grand Prix'si için üreticinin mirasına çağdaş bir şekilde atıfta bulunacak ve tarih sayfalarından geri getirilen iki mavi tonuyla, Azzurro La Plata ve Azzurro Dino, tek seferlik bir renk düzeniyle piste çıkacak.

Bu değişiklik, Ferrari'nin ABD motor sporlarındaki tarihi yerini onurlandırmak ve üreticinin Amerikan pazarındaki 70. yıldönümünü kutlamak için yapılacak.

1964'te, o sezonun son iki yarışında yer alan özel bir beyaz ve mavi rengi ile piste çıkmıştı.

Azzurro La Plata, mavinin açık bir tonu ve Arjantin'in ulusal yarış rengidir. Aynı zamanda iki kez şampiyon olan Alberto Ascari'nin giydiği renge benzer bir renktir. İtalyan pilot genellikle bu renkte bir forma ve buna uygun bir kask takıyordu.

Ferrari'nin bu renkle olan diğer bağlantıları, 1960'ların yarış tulumları aracılığıyla, John Surtees ve Chris Amon'un mavi renkte yarışması ve Niki Lauda'nın takımla ilk sezonunda kullandığı renkten geliyor.

Azzurro Dino daha koyu bir renk ve en son 1974 yılında, ikonik kırmızı renk yarış kıyafetleri için norm haline gelmeden önce Clay Regazzoni tarafından giyilmiştir.

Photo by: Ferrari

Şu ana kadar özel renk düzeninin Florida'da tanıtılacağı doğrulandı. Bu lansman için bir tarih teyit edilmemiş olsa da, 28 Nisan'da başlayacak ve Miami Grand Prix'sinde doruğa ulaşacak olan kapsamlı bir dizi etkinlik var.

Bir çift mavi 296 GTS, yarış öncesindeki pilotların geçit törenlerinde kullanılacak. 

Ferrari geçen yıl İtalya Grand Prix'si için Le Mans 24 Saat yarışını kazanan 499P'ye saygı duruşu niteliğinde sarı renkte özel bir tasarım kullanmıştı. Takım ayrıca Mugello'daki 2020 Toskana Grand Prix'sinde 1000. yarışa özel olarak bordo bir renk düzeni seçmişti. 

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