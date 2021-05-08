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Formula 1

Canlı Anlatım: İspanya GP sıralama turları

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Ekleyen: Betim Aker

Özet
Durum: Canlı
09:48 Seansın bitimine sadece 2 dakika kalmışken, 13 pilot pistte
09:47 Pistteki tüm pilotlar yumuşak lastikle devam ediyor
09:47 Şu anda 10 pilot pistte
09:46 Russell 14. sıraya yükseldi
09:46 Ferrari ikilisi piste çıkıyor
09:44 Şu anda pistteki tek isim Russell
09:44 Seansın bitmesine sadece 5 dakika kaldı
09:43 Lider Verstappen'le Bottas'ın farkı 0.478 saniye
09:43 Leclerc de altıncı sırada yerini alıyor
09:43 Perez ve Vettel elenme bölgesine giriyor
09:42 Sainz beşinci sıraya yükseliyor
09:42 Elenme bölgesinde olan isimler:
Sainz
Ricciardo
Ocon
Alonso
Russell
09:42 Vettel 1:18.079'la sekizinci sırada
09:41 Norris 1:17.696'yla dördüncü sırada
09:40 Hollandalı pilot üç sektörde de mor derece yaptı
09:40 Verstappen 1:16.922'yle ilk sırada!
09:40 Stroll 1:17.974'le üçüncü
09:40 1:17.982 yapan Gasly 4. sırada
09:40 1:18.069'la Perez üçüncü
09:39 Bottas. 1:17.400'le ilk sırayı takım arkadaşının elinden alıyor
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