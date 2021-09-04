Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Formula 1

Canlı Anlatım: Hollanda GP sıralama turları

paylaşım
yorumlar

Ekleyen: Betim Aker

Özet
Durum: Canlı
10:23 Bu hafta sonu hızlı bir tempo yakalayan Giovinazzi, yedinci sırada
10:23 Üçüncü bölüm sıralaması:
  1. Verstappen
  2. Hamilton
  3. Bottas
  4. Gasly
  5. Leclerc
  6. Sainz
  7. Giovinazzi
  8. Ocon
  9. Alonso
  10. Ricciardo
10:22 Verstappen bu sezonki yedinci pole pozisyonunu almış oluyor
10:21 Verstappen, kendi evindeki Grand Prix hafta sonunda pole pozisyonunun sahibi oluyor!
10:20 Hamilton Verstappen'in 0.038 saniye arkasında kalıyor!
10:20 Verstappen turunu 1:08.885'e çekiyor
10:19 Heyecan dorukta
10:19 Pilotların turlarını tamamlamalarını bekliyoruz
10:19 Damalı bayrak çıkıyor!
10:17 Tüm pilotlar pistte
10:17 Son üç dakika, Mercedes'ler ve Ricciardo dışında herkes pistteki yerini alıyor
10:15 Bono, en büyük zaman kaybını üçüncü virajda yaşadıklarını söyledi
10:15 Tüm sürücüler pitlerde
10:14 Gasly ve Sainz pistteki iki isim
10:13 Altı dakika içinde pole pozisyonunu kimin aldığını öğreneceğiz!
10:13 Alonso yedi, Giovinazzi sekiz, Ricciardo dokuz ve Ocon onuncu sırada
10:12 Leclerc beşinci, Sainz da altıncı sırada
10:12 Verstappen - Hamilton farkı: 0.345 saniye
10:12 Gasly dördüncü sırada
10:11 Bottas 1:09.222'yle ikinci sırada ve Verstappen'in 0.299 saniye arkasında
Daha fazla göster
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Verstappen hakemler tarafından görüşmeye çağrıldı!

6 s
2
Formula 1

Hollanda GP 3. antrenman: Verstappen 0.5 saniye farkla lider, Sainz kaza yaptı!

3 s
3
Formula 1

Mercedes, Red Bull'un motor iddialarını yalanladı

18 dk
4
World Superbike

WSBK Magny-Cours: Toprak ilk yarışı kazandı!

1 s
5
Formula 1

Mercedes motoru kullanan pilotlar, Hamilton'ın sorunu ardından en az kullanılan motorlarına geçti

2 s
Son Haberler
Hollanda GP: Verstappen ve Red Bull son 7 yarışta 6. kez pole pozisyonunda!
F1

Hollanda GP: Verstappen ve Red Bull son 7 yarışta 6. kez pole pozisyonunda!

4dk
Mercedes, Red Bull'un motor iddialarını yalanladı
F1

Mercedes, Red Bull'un motor iddialarını yalanladı

18dk
Alfa Romeo henüz Raikkonen'in Monza'da yarışıp yarışmayacağını bilmiyor
F1

Alfa Romeo henüz Raikkonen'in Monza'da yarışıp yarışmayacağını bilmiyor

1 s
Canlı anlatım: Hollanda GP sıralama turları
F1

Canlı anlatım: Hollanda GP sıralama turları

1 s
Mercedes motoru kullanan pilotlar, Hamilton'ın sorunu ardından en az kullanılan motorlarına geçti
F1

Mercedes motoru kullanan pilotlar, Hamilton'ın sorunu ardından en az kullanılan motorlarına geçti

2 s
Son Videolar
F1 Fast Facts: Hollanda GP 01:57
Formula 1
16 s

F1 Fast Facts: Hollanda GP

Yağmur lastikleri, kızaklama & daha fazlası | 2021 Belçika GP Mercedes F1 Yarış Değerlendirmesi 15:49
Formula 1
3 Eyl 2021

Yağmur lastikleri, kızaklama & daha fazlası | 2021 Belçika GP Mercedes F1 Yarış Değerlendirmesi

Hollanda Grand Prix'si Belgeseli 15:24
Formula 1
3 Eyl 2021

Hollanda Grand Prix'si Belgeseli

Formula 1: Kimi Raikkonen 2021 sezonunun sonunda emekli oluyor 01:03
Formula 1
2 Eyl 2021

Formula 1: Kimi Raikkonen 2021 sezonunun sonunda emekli oluyor

Zandvoort'ta sanal bir tur 01:24
Formula 1
1 Eyl 2021

Zandvoort'ta sanal bir tur

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.