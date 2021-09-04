Canlı Anlatım: Hollanda GP sıralama turları
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Ekleyen: Betim Aker
Özet
Durum: Canlı
10:23 Bu hafta sonu hızlı bir tempo yakalayan Giovinazzi, yedinci sırada
10:23 Üçüncü bölüm sıralaması:
- Verstappen
- Hamilton
- Bottas
- Gasly
- Leclerc
- Sainz
- Giovinazzi
- Ocon
- Alonso
- Ricciardo
10:22 Verstappen bu sezonki yedinci pole pozisyonunu almış oluyor
10:21 Verstappen, kendi evindeki Grand Prix hafta sonunda pole pozisyonunun sahibi oluyor!
10:20 Hamilton Verstappen'in 0.038 saniye arkasında kalıyor!
10:20 Verstappen turunu 1:08.885'e çekiyor
10:19 Heyecan dorukta
10:19 Pilotların turlarını tamamlamalarını bekliyoruz
10:19 Damalı bayrak çıkıyor!
10:17 Tüm pilotlar pistte
10:17 Son üç dakika, Mercedes'ler ve Ricciardo dışında herkes pistteki yerini alıyor
10:15 Bono, en büyük zaman kaybını üçüncü virajda yaşadıklarını söyledi
10:15 Tüm sürücüler pitlerde
10:14 Gasly ve Sainz pistteki iki isim
10:13 Altı dakika içinde pole pozisyonunu kimin aldığını öğreneceğiz!
10:13 Alonso yedi, Giovinazzi sekiz, Ricciardo dokuz ve Ocon onuncu sırada
10:12 Leclerc beşinci, Sainz da altıncı sırada
10:12 Verstappen - Hamilton farkı: 0.345 saniye
10:12 Gasly dördüncü sırada
10:11 Bottas 1:09.222'yle ikinci sırada ve Verstappen'in 0.299 saniye arkasında
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